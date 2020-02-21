«Знак попросту кто-то «снёс». Водитель об опасности на трассе под Слуцком

Вот уже вторую неделю отсутствует дорожный знак 4.2.1 «Объезд препятствия справа» при съезде с трассы Р23 в сторону Слуцка (поворот на Слуцк, Лучники). Его попросту кто-то «снёс».

Проезжая этот участок несколько раз в неделю, не сразу увидишь в темноте съезд. Что уж говорить о водителях, которые первый раз оказались на данном участке.

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