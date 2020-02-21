«Благо скорость была маленькая, успел среагировать». Водитель фуры о безопасности на дорогах

Такая же ситуация на въезде и на выезде в деревню Синявка Клецкого района Минской области (Речь идёт о публикации «Знак попросту кто-то „снёс“. Водитель об опасности на трассе под Слуцком». — Прим. ред.).

Я живу недалеко и хорошо знаю эту дорогу. И сам чуть не сбил дорожный знак ночью.

Знак не освещается и установлен по центру дороги. Знаков, предупреждающих о раздвоении дороги, нет.

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Работаю на фуре. Благо скорость была маленькая, успел среагировать. Безопасные дороги по-белорусски.

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