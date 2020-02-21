В сентябре 2019 года случчанин Александр Походня женился на девушке из Перу. Молодые расписались в Слуцке. Любопытно, что через два месяца в столице Перу парень со слуцкими корнями тоже создал семью. Молодожёны рассказали «Кур'еру», как проходили их свадьбы.

Александр и Ирина

Случчанину Александру Походне 27 лет. Учился в СШ № 11. Его жена Ирина родом из Перу, в Беларуси училась в медицинском университете. Сейчас супруги живут в Минске. Ирина родилась в городе Чиклайо. Её мама в советские времена училась в Украине и дружила с девушкой Ириной, а потом в честь неё назвала свою дочь.

Александр познакомился с женой в социальной сети полтора года назад. «Первым написал Александр. Мы встретились в кафе, поговорили немного, потом переписывались, встречались. Так наши отношения переросли в любовь», — вспоминает Ирина.

Как гуляли свадьбу

Свадьба была 20 сентября. Решили её сделать в Слуцке, потому что здесь живут родители и другие родственники Александра. На свадьбе было 20 человек со стороны жениха. Родители Ирины приедут по возможности. Молодожёны снимали кафе «Колос». А на второй день свадьбы посидели с друзьями в кафе в Минске. На свадьбу потратили около $ 1800.

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Что запомнилось

Ирина говорит, что запомнились белорусские традиции. Удивило хождение молодых, родителей и гостей вокруг стола перед выездом в ЗАГС. «Ещё было забавно, когда жених взял меня на руки и понёс через мост», — улыбается Ирина.

«Тогда как раз дождь пошёл. Вода по лицу стекает, а я не могу вытереть, — вспоминает Александр. — Когда ели каравай, получилось с юмором. Сказали, что последний раз надо насолить своему любимому человеку. Я от души соли насыпал, а в итоге мне же этот кусок и достался».

Чем отличаются перуанки от белорусок

Александр говорит, что белорусские и перуан­с­кие девушки отличаются темпераментом: «Перуанки эмоциональные, всё время жестикулируют. Когда жена разговаривает с роднёй по видеосвязи, мне кажется, это слышат все соседи вокруг. Иногда кажется, что переходят на крик, но это просто у них разговор такой».

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Про национальные блюда

Ирина говорит, что у неё не получается готовить в Беларуси перуанские блюда. Она жила в городе, который находится рядом с океаном. «У нас много блюд из рыбы и морепродуктов. А тут я не могу найти нужных ингредиентов, — поясняет Ирина. — Моё любимое блюдо из сырой рыбы — севиче — здесь никак не приготовишь. В Минске есть перуанские рестораны. Я попробовала, но это совсем не то». Из белорусских блюд Ирине нравятся драники и пельмени. А ещё в Перу нет маринованных огурцов и помидоров: люди снимают по три урожая в год и делать закатки на зиму нет необходимости.

Алексей и Розелла

Мама 30-летнего Алексея Альвареса — случчанка. Она родом из деревни Серяги. Когда училась в БНТУ, познакомилась с отцом Алексея — перуанским студентом. Парень родился в Минске, потом пару лет жил в Серягах, ходил в местную школу.

Затем семья переехала жить в Перу. Сам Алексей приезжает на родину матери раз в два года. Славянское имя выбрал отец Алексея, потому что так звали его лучшего белорусского друга.

Сейчас Алексей живёт в Лиме и работает в центральном банке Перу. Он познакомился со своей женой Розеллой восемь лет назад, когда оба были студентами.

Перуанская свадьба

Свадьбу гуляли в Лиме 16 ноября. На неё прилетели гости из Беларуси — два двоюродных брата Алексея с жёнами.

Алексей говорит, что белорусская и перуанская свадьбы отличаются. «На перуанских свадьбах много гостей. У нас было 250 человек. Свадьба начинается с церкви.

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Потом все собираются в кафе, обычно к 8 вечера, — рассказывает Алексей. — Диджей уже знает, когда молодые входят, ставит специальную музыку. Когда жених и невеста заходят в кафе, то вначале танцуют свой первый танец. Мы тренировались две недели до свадьбы. Потом уже родители жениха и невесты танцуют с ними.

На перуанских свадьбах нет тамады и различных игр. Люди едят, пьют и танцуют. И так всю ночь — до 4 утра.

Из похожего — мы заказали фотосессию, как и белорусские молодожёны.

Что перуанцы дарят на свадьбу

Самые близкие дарят деньги. Остальные покупают нужные семье вещи, например, телевизор, бытовую технику. Причём молодожёны ещё до свадьбы выбирают то, что им нужно, и сообщают будущим гостям. Те оплачивают покупку, а молодожёны после свадьбы забирают свои подарки из магазинов".

Сколько потратили на свадьбу

Алексей и Розелла потратили на свадьбу где-то $ 30 тысяч. Белое платье невесты стоило около $ 2 тысяч. Самая дорогая статья расходов — еда и обслуживание в кафе. Перелёт белорусских гостей в обе стороны обошёлся в $ 1300.