Какие школы и сады признаны лучшими в Слуцком районе в 2019 году. Список

В среду, 19 февраля, в Слуцком центре детского творчества наградили победителей районного конкурса среди школ и учреждений дополнительного образования за результаты 2019 года.

Об этом «Кур'еру» сообщила Вероника Лашук, заместитель начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома.

Их оценивали по разным критериям. Среди основных — квалификация педагогов, наполняемость классов, победы на олимпиадах, средний балл, использование современной техники, отзывы родителей, и другое.

Конкурс проводится, чтобы мотивировать учреждения на высокие результаты.

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Результаты следующие:

Победители:

• Гимназия № 1 — лучшая гимназия;

• СШ № 11 — лучшая городская школа;

• Греская СШ — лучшая сельская школа;

• Ясли-сад № 19 — лучший детский сад в городе;

• Ясли-сад в деревне Лядно Слуцкого района — лучший детсад в сельской местности;

• Слуцкий ЦДТ — лучшее учреждение дополнительного образования;

• Великосливская базовая школа — лучшее учреждение общего базового образования.

Победители представят Слуцкий район на областном этапе конкурса.

Лауреаты:

Номинация «Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в городской местности»:

• СШ № 13— 2 место;

• СШ № 10 — 3 место.

Номинация «Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в сельской местности»:

• Лучниковская СШ — 2 место;

• Лядненская СШ — 3 место.

Номинация «Лучшее учреждение дошкольного образования, расположенное в городской местности»:

• Ясли -сад № 20 — 2 место;

• Ясли сад № 1 — 3 место.

Номинация «Лучшее учреждение дошкольного образования, расположенное в сельской местности»:

• Ясли-сад в деревне Великая Слива — 2 место;

• Ясли-сад в агрогородке Козловичи — 3 место.

В ТЕМУ. Какие школы и сады признаны лучшими в Слуцком районе в 2018 году. Список