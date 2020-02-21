В Барановичах умер трёхмесячный ребёнок: мать нашла сына под спящим мужем

Следователи устанавливают обстоятельства смерти трёхмесячного ребёнка в Барановичах. Об этом сообщил Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области.

В четверг, 20 февраля, 32-летний житель Барановичей был дома со своим трёхмесячным сыном. Его жена в это время со старшим ребёнком была в Минске — повезла того на приём к врачу.

Вернувшись домой около 15.15, женщина обнаружила мужа спящим на диване. Подняв мужчину, она обнаружила под ним ребёнка без признаков жизни. По результатам освидетельствования отец был пьян — 1,4 промилле.

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По факту гибели малыша следователи проводят проверку.