«Чтобы женщине было приятно, достаточно 7 см». Хозяйка секс-шопа отвечает на вопросы, которые интересны всем

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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«Мужчины — „рекордсмены“. Больше, сильнее, дальше. Они выбирают самый большой, самый толстый, самый рельефный фаллоимитатор». На самом деле девушкам нужно совсем не это.

Lampa пообщалась с Натальей Лапулик, хозяйкой магазина сексуального здоровья amor.by, и она рассказала, как отличается выбор секс-игрушек у мужчин и женщин, а также какой секс любят белорусы.

Полную версию этого материала можно послушать. У Натальи чарующий голос, поэтому надевай наушники и нажимай кнопку play. Будет волнительно)

Что выбирают в секс-шопе

Мужчины. Покупают чаще для своих партнёрш, а не для себя. В секс-шопе 95% товаров для женщин. Запросы, как правило, похожи — чтобы после покупки женщина выглядела красиво и растекалась в удовольствии. Для себя мужчины покупают редко, в основном по совету уролога.

  • Эротическое бельё. Мужчины покупают универсальные модели, потому что боятся не угадать с размером.
  • Игрушки. Помогающие достигнуть оргазма.

Женщины. Больше заботятся о своём здоровье. Их волнует красота своего тела. Если мы говорим о красоте, то это сетки на тело, если о здоровье — товары для тренинга интимных мышц.

Тенденция: дорогой вибратор, доставляющий удовольствие с уклоном на здоровье. По форме не похож на мужской половой орган, не заменяет его, а помогает достичь удовольствия.

Размер

На самом деле для того, чтобы женщине было приятно, нужно около 7 см. Здесь важнее толщина. Когда клиенты не знают, что выбрать, то мы советуем «классику» — 4Х16, где 4 см — диаметр, а 16 см — в длину.

Сильно отличается выбор фаллоимитаторов мужчин и женщин. Мужчины, когда приходят в магазин, то выбирают самый большой, самый толстый, самый рельефный. Они «рекордсмены». Больше, сильнее, дальше. Женщины предпочитают маленькие, тонкие фаллоимитаторы.

Средний чек

50 рублей. В эту сумму входит самый недорогой фаллоимитатор и смазка. Ещё варианты на эту сумму — карточные игры, сувениры или комплект нижнего белья.

«Мужчины - «рекордсмены». Больше, сильнее, дальше. Они выбирают самый большой, самый толстый, самый рельефный фаллоимитатор». Lampa пообщалась с Натальей Лапулик, хозяйкой магазина сексуального здоровья amor.by, и она рассказала как отличается выбор секс-игрушек у мужчин и женщин, а также какой секс любят белорусы.

Отличие дешёвых и дорогих игрушек одного типа

Обычно различие в частоте. Возьмём, например, вибратор-палочку. У недорогих вибраторов, как правило, высокая частота вибрации, и женщина может ощущать её как «щекотку», что не всегда способствует получению оргазма.

Дорогие игрушки — низкой частоты. Что такое низкая частота? Это пульс, стук сердца. С этим пульсом вибрирует вся наша кровь. К области малого таза приливает больше крови, повышается чувствительность.

Дешёвые «зудящие» игрушки работают только с поверхностью кожи, а дорогие «пульсирующие» — на уровне кровообращения, уходят в глубинные слои кожи, тем самым делая массаж. А для оргазма нужна расслабленность всего тела и отсутствие мышечных зажимов.

Какой секс любят белорусы

Я могу делать выводы только по тому, что говорят наши покупатели. Они любят разный секс, «фейерверк» эмоций. И самое главное, искренний, с повышенной чувствительностью, чтобы он был «вкусным».

Нестандартное применение

Наш магазин находится в одном здании с магазинами для рыболовов и охотников. Как-то раз к нам пришёл рыбак и говорит: «А дайте мне пару членов. Я их на ленточки порежу, сделаю из них блесну и буду ловить рыбу. Очень хорошо ловится рыба на ваши члены».

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