Не изменились цены на репчатый лук, зелень, овощные салаты, апельсины, сухофрукты, киви, бананы, грецкие орехи, тыквенные семечки. Снизилась цена на картофель, морковь, сладкий перец, чеснок. Подорожали чёрная редька, хурма, пекинская капуста, виноград.

Перечень цен на овощи, грибы, фрукты, орехи, лук-севок на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов 30 минут пятницы, 21 февраля.

Овощи

Капуста белокочанная — 0,6 рубля

Пекинская капуста — 3 рубля

Огурцы — 6,5−8 рублей

Помидоры — 5,5−6 рублей

Картофель — 0,6−0,7 рубля

Морковь — 0,55−0,6 рубля

Свёкла — 0,55−1 рубль

Чёрная редька — 2 рубля

Сладкий перец — 7,5 рубля

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок — 7,5 рубля

Фасоль (за 200-граммовый стакан) — 1 рубль

Зелень (петрушка, укроп, зелёный лук) за 100 г — 1 рубль

Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3,5 рубля

Морковь по-корейски — 5 рублей

Винегрет — 4 рубля

Овощные рулеты — 6 рублей

Солёные огурцы — 2−3 рубля

Солёные помидоры — 3 рубля

Грибы

Шампиньоны — 5−6,5 рубля

Сушёные грибы (белые, подосиновики) за 100 г — 8−10 рублей

Фрукты, орехи, семечки

Яблоки местные — 1,5−1,7 рубля

Яблоки привозные — 2−2,5 рубля

Груши привозные — 3,5−4 рубля

Хурма — 5,5 рубля

Виноград — 5−11 рублей

Апельсины — 3,8−4,5 рубля

Мандарины — 3,5−4 рубля

Лимоны — 4,5 рубля

Киви — 4,5 рубля

Бананы — 3,5 рубля

Гранат — 3,8−5 рублей

Клюква (за литровую банку) — 5 рублей

Сухофрукты — 5 рублей

Грецкие орехи — 6−8 рублей

Тыквенные семечки (за 200-граммовый стакан) — 0,7 рубля

Посадочный материал

Лук-севок — 6−7,5 рубля