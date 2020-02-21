В Беларуси подросткам разрешили работать в модельном бизнесе

В Беларуси внесены поправки в перечень лёгких видов работ, которые разрешены для подростков от 14 до 16 лет. Теперь в него включена модельная деятельность.

Об этом говорится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 20 января 2020 года № 5. Документ опубликован 20 февраля и уже вступил в силу.

Список лёгких видов работ, которые могут выполнять подростки от 14 до 16 лет, дополнен пунктом, разрешающим участие в мероприятиях модельной деятельности. Речь идёт о кастингах, позировании, фото-, видеосъемках, дефиле, примерках, репетициях, демонстрациях, предпоказах и показах, а также об экспериментах по созданию новых моделей одежды, причёсок или аксессуаров.

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