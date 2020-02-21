В Витебске мужчина взял такси, чтобы догнать неостановившуюся маршрутку, и избил её водителя

Следователи завершили расследование уголовного дела о хулиганстве и незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По данным следствия, вечером 4 декабря 2019 года 43-летний мужчина возвращался домой из Витебска в одну из деревень Витебского района. Когда он находился на автобусной остановке, маршрутное такси, на котором он планировал уехать из города, проехало мимо, так как этого остановочного пункта не было в маршруте.

Мужчина разозлился на водителя и вызвал такси, обогнал маршрутку и ждал её на другой остановке. Когда та подъехала, мужчина вошёл в салон и ударил водителя по лицу, а затем вышел из автомобиля. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники милиции. Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство. В ходе допроса он пояснил, что причиной данного поступка стали злость и обида на водителя, так как он не остановился.

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Помимо этого, в ходе проведения обыска по месту жительства при личном присутствии подозреваемого была обнаружена марихуана (более трёх граммов).

Мужчине предъявили обвинение за «Незаконное без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств» и «Хулиганство». Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.