Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, рассказал про работу предприятий в Слуцке и что думает про критику блогеров.

Интервью опубликовано на сайте газеты «Слуцкі край». Мы выбрали самые интересные цитаты чиновника.

Про блогеров

«Что-то комментировать сложно. Оправдываться… На это не стоит тратить время. Конструктивного в такой критике ничего не вижу. Появление блогеров — современная тенденция, люди используют это для своего обогащения. Многие просто не понимают, что это их заработок, который зависит от подписчиков и просмотров. Куда легче говорить, критиковать, чем работать и предлагать что-то полезное, что поможет решить проблемы. А тут — популярность, но это вымышленная слава. Ну, а их избыточный интерес к моей личной жизни, считаю, показывает уровень их воспитанности» (Обзор комментариев читателей «Кур'ера» на эту тему — здесь).

«Зачем только вводить людей в заблуждение, непонятно. Как, например, насчёт бывшего пивзавода. Сносит райисполком, говорят. Они же даже не нашли время узнать, что год назад предприятие приобрела частная организация, некоторое время занималась проектированием. Там будет логистический центр по переработке и хранению зерна» (О новом хозяине зданий бывшего пивзавода и строительных работах — здесь).

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Про новые предприятия

«В районе появились другие новые объекты. На базе коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия „Слуцкий племптицезавод“ ОАО „Смолевичи Бройлер“ создало филиал „Генетик“. Реализованный инвестиционный проект обошёлся в 13 млн рублей. В 2019 году введены в эксплуатацию четыре птичника» (Ранее об этом «Кур'ер» писал здесь).

«Новый цех по производству кранов мостового типа грузоподъёмностью до 240 тонн открыли в прошлом году в ОАО „Крановый завод“. Обновлённый станочный парк предприятия (около 70% станков и оборудования). В модернизацию кранового завода и строительства нового производства было инвестировано более 15 млн евро» (О работе кранового завода в материале «Кур'ера» —здесь).

Про торговлю и новые магазины

«Активно в районе развивается торговля и общественное питание. За прошедший год открыты 38 новых торговых объектов (общая площадь — 3 319 м2) и 25 — общественного питания на 537 посадочных мест».

«Представители малого бизнеса открывают кафе быстрого питания. В этом году должен принять покупателей торговый центр „Виталюр“, запланировано строительство магазина компанией „Санта-Ритейл“ на улице Ивановского» (Об аукционе «Кур'ер» писал тут).

Про открытость к предложениям

«Слуцкий район открыт к взаимовыгодному сотрудничеству, укреплению партнёрских отношений во всех сферах деятельности — экономической и социально-культурной. Готовые оказать содействие и поддержку в реализации новых инвестиционных проектов, особенно тех, которые будут способствовать созданию рабочих мест. Каждому на вверенном участке работы необходимо честно работать, быть ответственным за результат. Главное, чтобы люди чувствовали себя уверенно».

«Одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, — создание благоприятных условий для развития бизнеса, привлечение инвестиций в экономику, создание новых предприятий, производства и рабочих мест».

«В районе в данном направлении проводится определённая работа. Есть 9 индустриальных площадок (с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой), в том числе сформированы 4 земельных участка, предназначенные для предоставления инвесторам по инвестиционным договорам, 8 земельных участков будут реализованы через аукционы и прочее».

Про достижения прошлого года

«Прошлый год для нашего района был удачным. Результат — положительная динамика в социально-экономическом развитии района. Весомый вклад в экономику Случчины внесён промышленными предприятиями, обеспечен прирост объёма производства продукции. Предприятиями и организациями региона увеличены экспортные поставки товаров и услуг».

Про экспорт и инвестиции

«В прошлом году экспорт товаров принёс в бюджет района $ 159,7 млн. Это 170,3% к 2018 году. Слуцкий район обеспечивает 2,4% экспорта товаров в общем объёме экспорта Минской области. Положительное сальдо внешней торговли товарами — $ 141,3 млн».

«В 2019 году продукцию на рынки 38 стран экспортировали 47 организаций района. В 5 раз к уровню прошлого года увеличена доля китайского рынка (4,9% от общего объёма). Продукция поставлялась в том числе в Филиппины, Саудовскую Аравию, Сирию, Бангладеш, Хорватию и Канаду».

«Экспорт услуг составил $ 2406,9 тыс. Экспортируются услуги в Слуцком районе 25 субъектов хозяйствования. Из них 16 (почти 70%) — частные организации».

«В экономику района за 2019 год привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе $ 740,8 тыс.».

Про рабочие места

«В прошлом году на новые рабочие места трудоустроены 370 человек. Из них 90 человек — на новые предприятия, 280 — на дополнительно созданные рабочие места».

Про сельское хозяйство

«По итогам прошлогодней уборочной кампании Слуцкий район занял первое место в области и третье в республике по валовому производству зерновых и зернобобовых культур, второй результат в Минской области — по валовому сбору сахарной свёклы. В 2019 году получен рекордный валовой намолот масла семян рапса — по производству этой культуры Слуцкий район является лидером в стране».

«В области сельского хозяйства получено 19 952 тысячи рублей прибыли от всей деятельности, средняя рентабельность — 10,8%, рентабельность продаж составила 7,9%».

«Для улучшения условий содержания дойного стада, увеличения производства молока в сельхозорганизациях района ведётся работа по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм. В 2019 году было введено в эксплуатацию 5 объектов и реконструировано 2 помещения для содержания скота».

Про чистую воду

«В 2019 году в Слуцком районе построено семь станций обезжелезивания из 40 в Минской области. Чистая вода появилась у жителей деревень Квасыничи, Серяги, Сороги, агрогородков Козловичи, Танежицы, Весея, Подлесье. В этом году станции обезжелезивания будут построены в агрогородках Вежи, Заполье, Леньки, деревнях Знамя, Клепчаны».

Про жильё для многодетных

«В числе первоочерёдных задач — обеспечение многодетных семей жильём. Делаем всё необходимое, чтобы выполнить поручение президента страны: многодетные семьи не должны стоять в очереди на улучшение жилищных условий более года. В прошлом году введено в эксплуатацию 24 353 м2 жилья, в том числе в многоквартирных домах 8584 м2, улучшила жилищные условия 61 многодетная семья и в этом году уже 4».

«В 2020 году будут построены 4 многоэтажных дома для многодетных, 1 — социальный, 1 — для Министерства обороны».

Про медицину, образование и культуру

«Большое внимание в 2019 году уделялось модернизации учреждений здравоохранения. Было приобретено лапароскопическое оборудование для хирургического отделения ЦРБ. Сделан ремонт в кабинетах взрослой поликлиники, палатах Мелешковской врачебной амбулатории, кабинетах и палатах акушерского, гастроэнтерологического отделений, центрального стерилизационного отделения больницы. Обновлён ФАП в Прощицах. В регистратуре и рентгеновских кабинетах поликлиники налажена система электронной очереди» («Кур'ер» писал, как выглядит ремонт в отделениях ЦРБ и во сколько это обходится).

«В прошлом году завершён ремонт шахматно-шашечного клуба, здание которого сейчас используется как спортзал СШ № 5. Отремонтированы залы в Козловичской средней школе, Ленинском ВПК ясли-сад — средняя школа, средней школе № 2» (Как выглядит обновлённый шахматно-шашечный клуб — здесь).

«В 2019 году сделан ремонт в детских школах искусств. Существенно пополнился фонд музыкальных инструментов».

«Продолжается работа по созданию новой экспозиции краеведческого музея („Слуцкое княжество“). Уже оформлены фойе и зал „Природа края“. В этом проекте участвуют сами случчане, так как основные работы выполняются за счёт средств, заработанных на районных субботниках. На вышеназванные работы затрачено 272 тысячи рублей».

«Важным событием стало открытие стадиона по техническим видам спорта ДОСААФ» (Про открытие стадиона «Кур'ер» писал здесь).