Brow bar «Манхэттен» поможет сделать подарок любимой женщине

Отдел рекламы
-
0

Слуцкий brow bar «Манхэттен» поздравляет случчанок с 8 Марта и готов помочь их мужчинам в выборе подарка. В «Манхэттене» можно приобрести сертификат на удобную вам сумму и на любые процедуры.

Brow bar «Манхэттен» поможет сделать подарок любимой женщине

Вrow bar «Манхэттен» оказывает услуги:

Реклама
  • моделирование и окрашивание бровей;
  • долговременная укладка бровей;
  • маникюр и наращивание ногтей;
  • женские, мужские и детские стрижки;
  • причёски любой сложности;
  • макияж дневной и вечерний;
  • сложной окрашивание, все виды.

Адрес:

  • ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

Instagram:

ООО «Блестящие» УНП 691 977 572

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.