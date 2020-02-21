Brow bar «Манхэттен» поможет сделать подарок любимой женщине

Слуцкий brow bar «Манхэттен» поздравляет случчанок с 8 Марта и готов помочь их мужчинам в выборе подарка. В «Манхэттене» можно приобрести сертификат на удобную вам сумму и на любые процедуры.

Вrow bar «Манхэттен» оказывает услуги:

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моделирование и окрашивание бровей;

долговременная укладка бровей;

маникюр и наращивание ногтей;

женские, мужские и детские стрижки;

причёски любой сложности;

макияж дневной и вечерний;

сложной окрашивание, все виды.

Адрес:

ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

Instagram:

ООО «Блестящие» УНП 691 977 572