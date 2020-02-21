Brow bar «Манхэттен» поможет сделать подарок любимой женщине

Слуцкий brow bar «Манхэттен» поздравляет случчанок с 8 Марта и готов помочь их мужчинам в выборе подарка. В «Манхэттене» можно приобрести сертификат на удобную вам сумму и на любые процедуры.
Вrow bar «Манхэттен» оказывает услуги:
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- моделирование и окрашивание бровей;
- долговременная укладка бровей;
- маникюр и наращивание ногтей;
- женские, мужские и детские стрижки;
- причёски любой сложности;
- макияж дневной и вечерний;
- сложной окрашивание, все виды.
Адрес:
- ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
Instagram:
ООО «Блестящие» УНП 691 977 572
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