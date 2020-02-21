Подарки для 18+. Что подарить мужчине и женщине из магазина сексуального здоровья

Магазин сексуального здоровья amor. by предлагает к 23 февраля и 8 Марта подарки для взрослых.

Как порадовать мужчину на 23 февраля

Маструбатор Tenga. Если вы хотите доставить своему мужчине удовольствие, но пока не обладаете навыками продвинутых мануальных техник, то воспользуйтесь маструбатором Tenga в виде яйца. Силиконовая игрушка с рельефом внутри подарит ощущения, которые будут не похожи ни на оральный, ни на вагинальный секс. Если при этом завязать мужчине глаза или связать руки, то полный восторг от этого подарка обеспечен.

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Бандажные верёвки. Можно поиграть в игру со связыванием — недаром это одна из самых распространённых мужских фантазий. Если ваш партнёр обладает тонкой душевной организацией, то используйте для связывания бандажные верёвки. Тейп лента тоже отлично фиксирует руки или ноги в любом положении, ограничив движения партнёра, при этом не больно прилипая к телу. А для самых брутальных представителей сильного пола можно выбрать стальные наручники, главное — не потерять ключ, увлёкшись процессом.

Флоггеры. Также из БДСМ практик в сексуальных играх можно использовать большие и малые флоггеры — девайсы, которые прекрасно подойдут, чтобы разогреть ягодицы партнёра, обеспечив хороший прилив крови к органам малого таза, а значит, и максимальное удовольствие от секса.

Эротическое бельё. А ещё вы можете подарить вашему мужчине вечер «под ключ» — смело прикупайте для себя откровенное эротическое бельё, добавьте перчинку в виде маски или кожаной портупеи и вручите своему любимому кожаный стек для управления вашим и его удовольствием.

Массажные масла. Ну, а если вам хочется расслабленного состояния неги и релакса, то подарите своему любимому массаж всего тела, плавно перетекающий в эротический, используя массажные масла с чувственными ароматами.

Как порадовать женщину на 8 Марта

Вагинальные шарики. Вагинальные шарики — хит всех времён для поддержания женского интимного здоровья. Подходят как для самостоятельных занятий, так и для проработки техник с инструктором.

Вакуумный стимулятор клитора. Вакуумный стимулятор клитора — девайс, который подарит оргазм каждой девушке. Часто девушка, у которой уже есть эта игрушка, приводит за покупками такого же чуда техники всех своих подруг, а те, в свою очередь, приводят своих подруг.

Вибраторы с клиторальной стимуляцией. Вибраторы с клиторальной стимуляцией популярны ещё со времён сериала «Секс в большом городе». В игрушке идут отдельные моторы на вагинальный и клиторальный отростки, и вы можете управлять ими по отдельности. С помощью неё можно дарить себе полные и волнительные оргазмы, если чередовать между собой варианты вибраций у отростков.

Вибраторы-пульсаторы. Вибраторы-пульсаторы от фирмы Fun Factory, ручные секс-машины и единственные вибраторы, которые имитируют фрикции как при половом акте с партнёром. Все эти штуки достаточно увесисты и направлены на изучение женской анатомии, на слушание себя, на познание новых видов удовольствия.

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