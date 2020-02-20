Как мой муж заболел коронавирусом в Слуцке

Муж заболел. Несколько дней лежал с высокой температурой. Говорю маме, что, мол, плохо себя чувствует, температура не сбивается, совсем ослаб.
И тут затяжное молчание. А следующая фраза меня убивает: «Маш, я же как раз два дня назад посылки из Китая забрала, а вы ко мне в гости приезжали».
Всё. Занавес.
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