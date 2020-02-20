Электричество, получае­мое с использованием энергии солнца, в Германии всё дешевле и популярнее. В 2019 году тут было установлено вдвое больше солнечных батарей, чем в 2018-м. Что помогает защите климата.

«Мы вступили в новую эру развития. Солнечная энергетика процветает в Европейском Союзе», — с гордостью заявила Валбурга Хеметсбергер, глава отраслевого объединения предприятий солнечной энергетики SolarPower Europe. Точнее можно было бы сказать — вновь процветает. До 2012 года в ЕС уже наблюдался бум использования энергии солнца. Одним из лидеров в развитии этой технологии тогда была Германия. Однако затем политики не смогли создать благоприятных рамочных условий для отрасли, и процесс затормозился: многие компании, выпускавшие солнечные батареи, разорились, десятки тысяч человек потеряли рабочие места, и Европа уступила Китаю ведущую роль в этой сфере.

Солнечные батареи сильно подешевели

По данным SolarPower Europe, в 2019 году в Европе было введено в эксплуатацию больше новых солнечных батарей, чем любых других технологий производства электроэнергии. В настоящее время примерно 5% потребностей ЕС в электроэнергии обеспечиваются за счёт установок, использующих энергию солнца. В 2018 году общая мощность действующих в Евросоюзе систем фотовольтаики составляла 115 ГВт.

В 2019-м было введено в строй ещё почти 17 ГВт, что в два раза больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отраслевого объединения.

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Главной причиной нового подъёма на рынке стало резкое падение цен на солнечные батареи. Цена на них сегодня составляет меньше четверти от той, что была в 2010 году. В итоге снизились и затраты на производство электричества с использованием энергии солнца.

Солнечные панели зачастую являются самым дешёвым способом генерации электричества. Так, например, в Германии стоимость электричества, которое вырабатывают солнечные батареи, установленные на крышах зданий, составляет менее одной трети от стоимости электроэнергии на немецком рынке. Также и электричество, вырабатываемое в Европе из энергии солнца, значительно дешевле того, что производят новые угольные, газовые и атомные электростанции — его стоимость обычно в два раза ниже.

Кроме того, в отличие от методов генерации электроэнергии из ископаемых видов топлива солнечная энергетика наносит гораздо меньший долговременный ущерб окружающей среде, климату и здоровью населения, показывает исследование немецкого Федерального ведомства по охране окружающей среды.

Системы фотовольтаики станут главным источником электроэнергии

Эксперты сходятся во мнении, что солнце и ветер в будущем станут основными энергоносителями. При этом прогнозируемое снижение цен на фотоэлектрические преобразователи энергии благодаря внедрению инноваций и массовому производству будет только способствовать их более широкому использованию.

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