Подрались возле «Маяка», украли из улья мёд… Какие преступления в Слуцке совершали подростки в 2019 году

Преступность среди подростков в Слуцком районе за год снизилась почти в два раза. Если в 2018 году несовершеннолетние совершили 20 преступлений, то в 2019-м — 12.
О каких преступлениях идёт речь, когда и где их чаще всего совершают подростки, «Кур'еру» рассказали в инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.
Хулиганство, кража, мошенничество
В прошлом году в Слуцком районе подростки совершили преступления по таким уголовным статьям, как
- «Хулиганство» — 2,
- «Кража» -5,
- «Мошенничество» — 2,
- «Присвоение либо растрата» — 1,
- «Хищение путём использования компьютерной техники» — 1,
- «Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы» — 1.
«Три подростка на тот момент являлись учащимися профессионально-технических учреждений образования, шесть — учащимися школ, один — работающий, ещё двое — учащиеся иногородних школ», — рассказали «Кур'еру» в ИДН.
В инспекции отметили, что половину преступлений подростки совершили группой лиц. Также никто из несовершеннолетних в алкогольном или наркотическом опьянении не находился.
- Например, в январе 2019 года двое деревенских ребят повредили автомобиль: они просто били по нему руками и ногами, деревянной палкой.
- В марте-2019 двое парней вечером подрались возле ТЦ «Маяк» в Слуцке.
- А иногородний подросток взял телефон слуцкого мальчика и оплатил с него свой товар, который заказал на Joom, введя в поля сайта идентификационные данные хозяина мобильника.
- А вот пример, когда совершить преступление заранее договорились подросток (на тот момент 15 лет) и взрослый (47 лет). В мае 2019-го они вдвоём проникли во двор частного дома и вырезали из одного из ульев почти 2 кг мёда. Ущерб оценили минимум в 23 рубля.
Когда и где чаще всего подростки идут на преступление
Как показал анализ преступлений, чаще всего подростки совершают преступления
- с 8 утра до 10 вечера;
- на улицах и в подъездах;
- по пятницам (немного реже в субботу, понедельник и вторник).
Почему подростки совершают преступления
По данным на 1 января 2020 года, в ИДН профилактическая работа проводится со 111 несовершеннолетними ребятами.
Кроме этого, сотрудники инспекции регулярно проводят профилактические мероприятия. В 2019 году инспекторы провели 480 встреч с подростками, 217 раз выезжали в рейды по местам скопления молодёжи (отрабатывались дискотеки в сельских Домах культуры, кафе, бары, объекты придорожного сервиса).
«Исходя из этого, можно обоснованно утверждать, что таких мероприятий недостаточно. В первую очередь воспитанием и контролем за ребёнком должны заниматься родители», — отметили в инспекции по делам несовершеннолетних.
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