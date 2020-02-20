Пожар в Лучниках. Обстоятельства гибели мужчины устанавливает Следственный комитет

Об этом «Кур'еру» сообщила Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

Напомним, утром в четверг, 20 февраля, в агрогородке Лучники в ходе тушения пожара частного дома спасатели нашли без признаков жизни тело 61-летнего хозяина. Прибывшие на место работники «скорой» констатировали его смерть.

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«Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, проведены иные первоначальные следственные действия. В рамках проверки рассматриваются все версии случившегося, одна из которых — неосторожное обращение с огнём при курении», — добавила представитель ведомства.

РАНЕЕ. Утром в Слуцком районе произошло два пожара. В одном из них погиб человек