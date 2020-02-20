В Беларуси введут административную ответственность за оскорбление учителей

Ольга Чуприс, замглавы Администрации президента, заявила, что в Беларуси планируется ввести административную ответственность за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей.

«Мы присмотрелись к этому опыту (Казахстана, где уже действует такой закон. — Прим. ред.) и также планируем ввести такую норму в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы защитить учителя. Ведь это человек, с которым каждый из нас идёт по жизни и от которого во многом зависит, как сложится наша дальнейшая судьба», — сказала Ольга Чуприс, передаёт БелТА.

В ТЕМУ. После скандалов в гомельских школах Министерство образования Беларуси решило внедрить этический кодекс педагога. Документ «Примерные этические правила педагогических работников» должен уменьшить конфликты в школах.

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Проект документа состоит из четырёх частей. В нём прописано, какими должны быть отношения между наставниками и учениками, а также учителями и законными представителями детей. Подробнее — здесь.

КОНТЕКСТ. Скандалы в гомельских школах.

Случай в школе № 15. 11 сентября 2019 года во время уроков учительница начальных классов выругалась матом на ученика 4-го класса, держа в руках над ним парту и угрожая убить: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!» Одноклассники сняли происходящее на видео, а запись опубликовал региональный портал. 18 сентября стало известно, что учительница восстановлена на работе. Премьеру дали предупреждение, директора уволили. И это не всё.

Инцидент в гимназии № 71. 21 января 2020 года учительница начальных классов потянула за ухо девочку из 3-го класса. Да так, что ребёнку пришлось накладывать швы. Родители ребёнка обратились с заявлением в милицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.