Утром в Слуцком районе произошло два пожара. В одном из них погиб человек

Сразу два пожара на Случчине произошло утром в четверг, 20 февраля. В одном из них погиб человек. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

Причина пожара в обоих случаях устанавливается.

Пожар в Лучниках

В 7.52 произошёл пожар в Лучниках.

«По прибытии пожарных в одноэтажном деревянном доме было плотное задымление. По предварительной информации, в доме находился человек, — рассказали в РОЧС. — В спецодежде и аппаратах с воздухом спасатели нашли пострадавшего и вынесли его на свежий воздух в бессознательном состоянии. Прибывшие работники „скорой“ констатировали его смерть».

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Пожар в Клепчанах

В 5.10 диспетчеру Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании в деревне Клепчаны: бдительные сельчане увидели дым из хозпостройки в соседнем дворе.

Прибывшие на место пожара спасатели в кратчайшее время ликвидировали загорание. К счастью, никто не пострадал.

Слуцкий РОЧС напоминает о важности и необходимости содержания домовладения в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель.