В Беларуси суд приговорил батюшку-сутенёра к 5,5 годам и отправил отбывать наказание в Россию. А его там освободили

Священника Николая Киреева, которому суд Железнодорожного района Витебска вынес обвинительный приговор и назначил ему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, оправдал Ленинградский областной суд. Его освободили из-под стражи.

Об этом сообщается на сайте Выборгской епархии Русской православной церкви.

Обвинения, из-за которых священник провёл 2,5 года в местах лишения свобод, названы ложными. Его освободили из-под стражи. Уточняется, что сейчас отец Николай находится на необходимом ему медицинском лечении.

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КОНТЕКСТ. Николай Киреев с апреля по август 2017 года вёл переписку в интернете с двумя жительницами Витебска и уговорил их поехать в Санкт-Петербург для занятий проституцией. При посадке с девушками в автобус Витебск-Санкт-Петербург мужчина был задержан.

Суд назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

РАНЕЕ. Российского священника-сутенёра, задержанного при облаве на бордель в Витебске, приговорили к 5,5 годам тюрьмы