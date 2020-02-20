«До слёз было приятно». Как пожилые случчане помогали бездомным животным, прочитав про акцию в газете «Кур'ер»

Ольга Паздерина
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Слуцкий эколого-биологический центр учащихся благодарен всем случчанам, которые поддержали акцию помощи бездомным животным. Впервые её провели осенью прошлого года.

Напомним, 23 ноября в городской библиотеке педагоги и учащиеся центра организовали благотворительный сбор кормов, лекарств и других принадлежностей для животных. В акции приняли участие более 500 человек. Всё собранное было передано волонтёрам группы «Помощь животным Слуцка».

«Когда дело новое, нельзя предсказать, как отреагирует общество. Мы даже не представляли, что откликнется столько людей, — рассказала Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся. — Мне как человеку, который организовал в районе много всевозможных дел, до слёз было приятно. Рядовая бабушка Мария Ивановна прочитала в газете „Кур'ер“ о том, что будет благотворительный сбор кормов. Она нашла свободное время в своём графике — ни пекла блины, ни вязала, ни лежала на диване, а пришла на акцию».

«До слез было приятно». Пожилые случчанки помогали бездомным животным, прочитав про акцию в газете «Кур’ер»
Новость, опубликованная в печатной версии «Кур'ера»
По словам Тамары Коледы, пожилые люди приносили то, чем могли помочь: старые постиранные полотенца, простыни, тряпки, которые они хранили. Это большое подспорье для волонтёров, спасающих бездомных животных.
«До слёз было приятно». Как пожилые случчане помогали бездомным животным, прочитав про акцию в газете «Кур’ер»
Фото: группа «Помощь животным Слуцка» (vk.com/club39043032)
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Slitag
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Slitag

К сожалению в этом деле доброта скажем так поверхностная… Есть законы природы, которые биологические… сколько среда позволяет столько на территории и будет живности… Одна кошка родит 3 (но может 6 и более) если все ей соблаговолит то она поднимет их всех, а они в свою очередь столько же родят. Смерть их естественный ограничитель…

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20 февраля 2020 20:11