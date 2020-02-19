В деревне под Слуцком две женщины держат стадо быков и стаю собак. Соседи против

Несколько жителей Целевичей утверждают: они не могут спокойно пройти по деревне из-за свободно гуляющих быков. А хозяйки животных говорят, что это они в опасности, потому что соседи отравили их корову и зарезали быка.

Конфликт длится 9 лет. Он настолько обострился, что пока в деревне были корреспонденты газеты «Кур'ер», соседи два раза подрались.

Быки, собаки и их хозяйки

В деревне Целевичи в одном из домов живут две женщины: мать и дочь. Для остальных жителей деревни их образ жизни необычен. Женщины живут в обветшалом доме, держат стадо быков и стаю собак. Быков и коров они просто растят, не сдают на мясо и не получают от животных выгоды.

Примерно 25 лет назад Ольга, преподаватель математики, переехала из Минска в родную деревню, чтобы ухаживать за братом-инвалидом. Он умер в 2009 году, а Ольга осталась одна вести хозяйство, которое с тех пор разрослось. Её дочь Людмила, которая работала программистом в Минске, брала отпуска за свой счёт, чтобы приезжать и помогать маме смотреть за скотиной. А потом она оставила работу и совсем переехала в деревню.

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Сколько сейчас у пожилой Ольги и её дочери Людмилы животных — выяснить так и не удалось. Своими глазами мы видели пять быков и около десятка собак и щенков. Соседи говорят, что у женщин 24 собаки. Сама Людмила говорит, что у неё только 6 собак, а остальные, которых мы видели, — это чужие собаки, которые просто за ней увязались. Сколько животных в доме и сараях — неизвестно.

Взаимные обвинения, ругань, драки и слёзы

Соседи жалуются, что быки и коровы Ольги топчут им огороды и ломают сады, бросаются на людей, бродят по деревне по ночам, собаки выбегают из ворот и хватают за одежду прохожих и велосипедистов. Что в деревне антисанитария из-за того, что Ольга и Людмила не убирают за быками навоз.

«У меня младший — подросток, 15 лет, в субботу под вечер гонял её быка с огорода. Этот бык кинулся на него, — рассказывает Екатерина Москалёва, жительница деревни Целевичи. — У старшего сына двое маленьких детей. Куда сегодня ему приехать с маленькими детьми?»

«Мне быкі сад паўрадзілі, — рассказывает Анна Фёдоровна Шишко, 80-летняя соседка Людмилы. — Капусту з’елі, то (за капусту) яны заплацілі. За сад — не. Пшаніцу сеяла — то я начавала ля пшаніцы. Адзін раз я ў хаце заснула добра, у паўдванаццатага сабакі як улезлі, як сталі брахацець. Разбудзілі, канечна».

На претензии соседей Людмила и Ольга отвечают, что быки никуда не ходят, кроме их участка. Пока корреспонденты были в деревне, три быка и правда всё время лежали на участке возле стога сена, а остальные были во дворе. Сама Людмила обвиняет своих соседей в том, что они ей угрожают, обзывают её, когда она идёт по деревне, издеваются и смеются над ней и её мамой.

«Молодая (соседка) в июне пришла со своей подругой к нам во двор, — рассказывает Людмила. — Они мою маму фотографировали на телефон, ходили вокруг. Мама не может ступить в сторону, они ходят вокруг неё и смеются».

Ольга плачет и рассказывает, что соседи якобы подкинули что-то в сено и у неё умерла корова, а ещё раньше кто-то напал на быка, зарезал его ножом — бык погиб.

Соседка, которую обвиняют в убийстве коровы, тоже плачет и говорит, что она никого не убивала, что ей самой жалко коров.

Помогают ли госслужбы разрешить конфликт

«Писали летом председателю Миноблисполкома обращение, — говорит Екатерина Москалёва, — чтобы разобрался с антисанитарией и помог. Собрали 36 подписей. Но это письмо пришло назад в Слуцкий райисполком. Нам ответили, что „мы разобрались, всё нормально“. Даже санстанция приезжала, сказали, что „мы отвечаем только за [территорией] до забора, а остальное — пускай там что хотят делают“. И к кому нам обращаться? Нету закона. У нас нету власти. Вызовут наряд милиции, они приедут, посмеются и уезжают. Людей просто толкают на преступление. Они хотят, чтобы вся деревня собралась и вышла на площадь к райисполкому. Или нам писать надо Лукашенко».«Почему они быков не могут огородить и держать как положено? — спрашивает, ещё одна жительница деревни. — Есть же постановление о правилах содержания животных. Почему на ферме коровы огорожены, а здесь — нет? Так они (власти) советуют нам огородить свои участки».

«Люди веками жили, и никто свои участки не городил, — добавляет Екатерина Москалёва, — а в деревне раньше было 300 голов скота». Людмила и её соседи периодически пишут друг на друга заявления в милицию.

По словам сельчан, они 13 февраля обращались к председателю Слуцкого райисполкома во время его визита в сельсовет. Но тот тоже не пообещал решить вопрос.

Двум женщинам с высшим образованием никто не помогает ухаживать за стадом

Пока мы в окружении собак идём в магазин с Людмилой, она рассказывает, что им с мамой никто не помогает. Когда она пошла к ветеринару на ферму в декабре 2018 года, её якобы побили и был суд, и она с тех пор не может даже зайти в хозяйство. Говорит, что ей с мамой уже два года не дают лошадь, чтобы вывезти навоз, поэтому они не могут почистить двор.

Кроме того, женщины не могут прописаться в деревне, они по-прежнему зарегистрированы в Минске. Говорят, что у них не принимают заявления.

И тем, и другим жалко животных

Соседи говорят, что женщины издеваются над своими животными, держа их в таких условиях.

«Так же издеваться нельзя даже над теми собаками, — говорит Екатерина Москалёва. — Она купит пакетик молока и пачку овсянки — разве можно этим прокормить двадцать собак? Они фактически голодают». Ольга и Людмила говорят, что любят животных и жалеют их.

«У нас давно эта скотина, но мы её держим не для прибыли. Мы никого не сдаём на мясо. Мы не убиваем никого», — говорит Людмила. «Мы уже дали объявление в „Слуцкий край“, чтобы пристроить собак, — добавляет Ольга. — Люда подобрала щенков, сделала доброе дело, а теперь мы сами не рады. И убить не можем, и что хочешь делай».