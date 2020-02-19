Универмаг «Слуцк» приглашает. Интересные идеи подарков ко Дню защитника Отечества

Широкий ассортимент товаров для мужчин — от недорогих сувениров до статусных подарков — вы найдёте в универмаге «Слуцк». Ваши подарки ко Дню защитника Отечества будут бюджетными и нескучными!

Классический подарок — мужская сорочка.

У нас новое поступление сорочек ОАО «Надекс», а на отдельные модели — скидка 35%!

Костюмы, брюки, джемперы — широкий ассортимент.

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Товары отдельных поставщиков со скидкой 30% и 50%!

Если носки, то не банальные!

Секция «Мужская обувь» предлагает интересные модели с надписями «Самый любимый муж», «Лучший в мире папа», «Лучший дед на свете».

Мужская парфюмерия и косметика, подарочные наборы, а для любителей путешествий интересный подарок — дорожный набор ухаживающих средств «Для человека без границ».

Полезный и многофункциональный подарок — умные часы, смарт-браслеты, фитнес-браслеты. Вы сможете следить не только за ходом времени, но и за работой своего организма.

Красивый и памятный подарок — сувенирные наборы из керамики или стали.

Если ищете бюджетный подарок, кружка с надписью — это то, что нужно!

И, конечно же, барсетки и ремни — самые популярные мужские аксессуары.

Трудно выбрать подарок? Приобретайте подарочный сертификат универмага «Слуцк» - оставьте выбор за мужчинами!

Приятных покупок и праздничного настроения!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568