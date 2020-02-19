Универмаг «Слуцк» приглашает. Интересные идеи подарков ко Дню защитника Отечества

Широкий ассортимент товаров для мужчин — от недорогих сувениров до статусных подарков — вы найдёте в универмаге «Слуцк». Ваши подарки ко Дню защитника Отечества будут бюджетными и нескучными!
- Классический подарок — мужская сорочка.
У нас новое поступление сорочек ОАО «Надекс», а на отдельные модели — скидка 35%!
- Костюмы, брюки, джемперы — широкий ассортимент.
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Товары отдельных поставщиков со скидкой 30% и 50%!
- Если носки, то не банальные!
Секция «Мужская обувь» предлагает интересные модели с надписями «Самый любимый муж», «Лучший в мире папа», «Лучший дед на свете».
- Мужская парфюмерия и косметика, подарочные наборы, а для любителей путешествий интересный подарок — дорожный набор ухаживающих средств «Для человека без границ».
- Полезный и многофункциональный подарок — умные часы, смарт-браслеты, фитнес-браслеты. Вы сможете следить не только за ходом времени, но и за работой своего организма.
- Красивый и памятный подарок — сувенирные наборы из керамики или стали.
- Если ищете бюджетный подарок, кружка с надписью — это то, что нужно!
- И, конечно же, барсетки и ремни — самые популярные мужские аксессуары.
Трудно выбрать подарок? Приобретайте подарочный сертификат универмага «Слуцк» - оставьте выбор за мужчинами!
Приятных покупок и праздничного настроения!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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