Как учащиеся государственного колледжа в Слуцке за полгода заработали 20 000 рублей

В Слуцке 14 февраля стартовал проект, направленный на развитие у школьников и учащихся основ финансовой грамотности и предпринимательской инициативы.

Мероприятие, в котором приняли участие представители Минского областного совета по развитию предпринимательства, главного управления по образованию Миноблисполкома, Слуцкого райисполкома и белорусского бизнес-сообщества, прошло в гимназии № 1. На нём жюри и присутствующим свои проекты и достижения представили 27 учебных коллективов Минской области.

Юные предприниматели области представили проекты разной направленности: от изготовления белорусских сувениров до сложных IT-разработок. 12 лучших предприятий смогли побороться за кураторов, которые будут сопровождать их бизнес-идеи и помогут получить от них реальную финансовую отдачу.

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К примеру, куратором ученической бизнес-компании «ПРОФ-АЛЬЯНС» Слуцкого государственного колледжа стал Белорусский союз предпринимателей в лице случчанина Анатолия Самусевича. Он пояснил «Кур'еру», какая поддержка нужна юным бизнесменам.

«Сегодня учащиеся колледжа успешно пробуют свои силы в трёх направлениях: производстве малых архитектурных форм из металла, пошиву и ремонту швейных изделий, выпечке сладостей и других хлебобулочных изделий, — отметил Анатолий Самусевич. — Проект уже приносит реальные деньги. Только за второе полугодие 2019 года ребята смогли заработать более 20 тысяч рублей. Колледж располагает отличной материально-технической базой и специалистами, которые позволят успешно развивать среди учащихся предпринимательскую инициативу, расширять собственное производство и находить новые рынки сбыта. На мой взгляд, в бизнес-проекте „ПРОФ-АЛЬЯНС“ существуют незначительные шероховатости, после устранения которых результаты труда станут ощутимее. Мы вместе поработаем над этим».

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