Водители недовольны дорожной развязкой улиц Тройчанская и М. Богдановича в Слуцке. ГАИ: Ни одной жалобы за три года

Жители Слуцка несколько раз обращали внимание «Кур'ера» на организацию движения по дорожной развязке улиц Тройчанская и М. Богдановича. А конкретнее — на установленные рядом с ней дорожные знаки, которые, по мнению случчан, путают водителей. В Слуцкой ГАИ «Кур'еру» пояснили, есть ли проблема и как она решается.

Строительство улицы Тройчанской

Едут прямо, а не по развязке

Протяжённость улицы Тройчанской, которая пролегает от медколледжа до улицы М. Богдановича, — 1760 метров. Её строительство началось ещё в 2011 году. Казалось, этому не будет ни конца ни края. Финансирование то было, то замораживалось. Соответственно, работы то запускались, то снова сворачивались. К 2014 году половина улицы была заасфальтирована и движение автотранспорта на ней было открыто. К концу 2015 года дорожное покрытие было уже на всём протяжении улицы. К концу 2016-го завершено строительство дорожной развязки, обеспечивающей выезд на улицу М. Богдановича.Основное предназначение новой улицы магистрального значения — упростить сообщение между районами Майского Посада, сахарорафинадного комбината, вокзалов и заречной частью города. Важно и то, что снизилась транспортная нагрузка на центр Слуцка.

Спустя некоторое время после того, как строительство дорожной развязки было завершено, у жителей города стали возникать вопросы с установленными рядом с ней дорожными знаками. Случчане считают, что они путают водителей, а особенно иногородних.

Всё дело в знаках, которые установлены по улице М. Богдановича, если ехать непосредственно со стороны центра. Вот как они выглядят.

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«Сразу стоит знак „Главная дорога“, затем есть поворот налево и за ним уже, на развязке, установлены три знака: „Уступить дорогу“, „Направление главной дороги“ и „Круговое движение“. Многие не замечают их или просто не обращают внимания и едут прямо, а не по развязке. Ладно, если ты местный и знаешь. А если иногородний? Да и большегрузы часто ездят из других городов… И лично я сам часто видел, что водители не замечают этот островок… Так и покалечиться недалеко. Неудобное расположение», — обозначил проблему Михаил.

Ни одной жалобы за три года

«Все дорожные знаки рядом с развязкой были установлены согласно ПДД и проекту, по которому строилась улица Тройчанская. Да, возможно, расположение не совсем удобно для водителей, но если ехать с установленной скоростью и обращать на них внимание, то проблем не должно быть. По крайней мере, официальных жалоб в ГАИ по этому поводу не поступало. Единственный раз, когда в разговоре с инспектором задевался этот вопрос, был совсем недавно во время встречи с сотрудниками ЛТП № 3. К тому же это не аварийно-опасный участок дороги. Ни одного ДТП в этом месте сотрудниками ГАИ зафиксировано не было.

Но несмотря на это, мы держали этот вопрос на контроле. И ещё в начале этого года планировалось перенести знаки «Уступить дорогу», «Направление главной дороги» и «Круговое движение» чуть ближе — за обозначенный перекрёсток улиц М. Богдановича и Уреченская, — пояснил «Кур'еру» Алексей Груша, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД. — Но в конце января в ГАИ было принято ещё одно решение — вместе с переносом имеющихся дорожных знаков установить дополнительные «Объезд препятствия справа» и «Вертикальная дорожная разметка» (с наклонной полосой справа).

То есть, говоря простыми словами, если ехать с центра города в сторону Новодворцев, сразу справа будет стоять знак «Главная дорога», затем после поворота на Уреченскую буквально в метре-трёх — «Уступить дорогу», «Направление главной дороги» и «Круговое движение» (знаки, которые было решено перенести с развязки). Дополнительные знаки «Объезд препятствия справа» и «Вертикальная дорожная разметка» (с наклонной полосой справа) установят непосредственно на островке, который не замечают водители.

Заявку на изготовление дорожных знаков мы подали в начале февраля. Как только монтажно-эксплуатационное предприятие «Торнадо-Вест» их изготовит и передаст в Слуцк, знаки установят. Предварительно, это случится ближе к концу марта".