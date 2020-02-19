Сожительниц сравнил с бесплатными проститутками. Что случчане ответили служителю церкви

В воскресенье, 16 февраля, протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов назвал гражданских жён бесплатными проститутками и временной утехой для мужчин.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — сказал священнослужитель на встрече с участниками православного сообщества.

Соцсети быстро отреагировали на такие громкие заявления. На отца Димитрия написали заявление в Генпрокуратуру. Однако священнослужитель отказался извиняться за эти слова. «Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар. А если я буду сопли жевать, они прислушиваться не будут. Да, я приношу этим скорбь, но на это и рассчитано. Потому что раз ребёнок не понимает ласку, значит, надо ему немножко с любовью по попочке наподдать. Тогда до него дойдёт: не через ум, так через попочку», — заключил священнослужитель. Позже РПЦ извинилась за слова своего служителя.

Эта новость была vk.com/kurjer одной из самых дискуссионных, собрав много комментариев.

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Изабелла Нестеренко: «Я иногда Смирнова слушаю и понимаю, почему люди верят в Бога, но не хотят ходить в церковь. Иногда люди официально не расписываются и не венчаются, потому что есть тысячи всяких „но“. Финансовые ситуации, квартирный вопрос. Ну шёл бы до конца. Женщина — проститутка. А мужчина кто? Альфонс? Конечно, самый правильный вариант — это брак. В том смысле, что это законно и так правильнее для детей. Но не всегда мужчина не хочет узаконивать отношения. Иногда женщина не уверена, надо ли законный брак ей. Давайте напомним друг другу, что брак — это ещё и прописка, и общие финансовые проблемы. А как у Смирнова всё просто. И не боится он словами бросаться. Священник точно не имеет права судить всех оптом. Видимо, Смирнов не боится, что будет отвечать за свои слова. А если не боится, то не верит. А почему я должна слушать человека, который пропагандирует то, во что не верит?»

Павел Селiцкас: «А воцерковленные жёны, стало быть, платные проститутки? Не судите строго, я просто пытаюсь понять, какая тут дихотомия».

Антон Супрун: «Во-первых, гражданским браком является брак, зарегистрированный в соответствующих органах власти. А то, что он имеет в виду, — это скорее сожительство. Во-вторых, если люди живут вместе и занимаются любовью по обоюдному желанию, то кто из них „бесплатная проститутка“? Чушь несёт седовласый».

Савелий Янов: «РПЦ стала инструментом политиков и пропаганды. РПЦ сама полезла в политику. Это позор. Проститутки на этом фоне — ангелы. Они хоть честно говорят, что дают и что им нужно взамен. А РПЦ лукавит».

Елена Мыслицкая: «Всё правильно сказал. Нет ухаживаний и обязательств — нет благословения. Как мы можем осуждать человека у престола Божия? Все, кто сейчас накинется на меня, вы цените своих „жён“, заботитесь ли о детях от других жён, добры ли к миру, к соседям и родителям?»

Александр Лях: «В чём-то он прав».

Olga Vaitsekhovich: «Стандартно, во всём виноваты бабы. А мужики ни за что не в ответе. Начнём с того, что женщина идёт замуж, когда её туда зовут. А современным мужчинам очень удобно иметь бесплатную проститутку, и неважно, это законная жена или нет. Главное, чтобы удобная была. Смирнов ещё раз показал, что нет у нас уважения к женщине! И неважно, замужняя она или нет».

Изабелла Нестеренко: «Если женщина сама себя не уважает, никто не заставит кого-либо её уважать. Ни церковь, ни ЗАГС. Никто. Если мы не говорим о сексуальных рабынях, то всё остальное — личное дело каждой женщины. Да хоть в гарем».