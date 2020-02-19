Жители агрогородка Слуцкого района говорят, что в грязи застревают сапоги и машины. Фото

Ольга Паздерина
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На улице Приозёрной агрогородка Подлесье стоит такая грязь, что в ней застревает обувь сельчан, а машины гостей приходится вытягивать буксиром.


Об этом «Кур'еру» рассказала случчанка Татьяна Курбыка.

На этой улице живут её бабушка и доярки. Последние вынуждены ходить на работу в темноте. Один раз тётя Татьяны возвращалась вечером домой, и у неё застрял сапог в грязи. Женщине пришлось пойти босиком, потому что она не нашла свою обувь.

Фотографии предоставила Татьяна Курбыка
По словам Татьяны, когда они ездят к бабушке на машине, то боятся застрять в грязи. В прошедшую субботу, 15 февраля, Татьяна Курбыка опять поехала в Подлесье, техника увязла в дороге. Машину пришлось буксировать, а потом отдавать за мойку 5 рублей. Случчанка сказала, что жители Подлесья уже обращались с этой проблемой к председателю Знаменского сельисполкома.

«Буду перенаправлять и контролировать данный вопрос»

Ольга Долбик, председатель Знаменского сельисполкома, пояснила «Кур'еру», что, когда наступит сухое время, тогда можно будет вести разговор о том, чтобы поправить эту ситуацию. А сейчас бессмысленно что-то делать.

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По словам Ольги Долбик, они подсыпали ямы на этой дороге. Песком помогло сельхозпредприятие. Но этого оказалось недостаточно, потому что дорога не гравийная, а грунтовая.

— Когда подсохнет, вы займётесь? — спросил корреспондент «Кур'ера».
— Если будет ко мне обращение напрямую как к власти. Есть службы, которые будут заниматься данным вопросом, у которых есть техника, возможности. Буду перенаправлять и контролировать данный вопрос, — ответила Ольга Долбик.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

А раньше в прежние то годы было по другому? Ааа-в прежние годы морозная зима была и грязь была твердая, сапоги не застревали.

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19 февраля 2020 10:02
It is 2015
Участник
It is 2015

«А чагож захацелася им… Людьзьми звацца»

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19 февраля 2020 10:03