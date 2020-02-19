Жители агрогородка Слуцкого района говорят, что в грязи застревают сапоги и машины. Фото

На улице Приозёрной агрогородка Подлесье стоит такая грязь, что в ней застревает обувь сельчан, а машины гостей приходится вытягивать буксиром.
Об этом «Кур'еру» рассказала случчанка Татьяна Курбыка.
На этой улице живут её бабушка и доярки. Последние вынуждены ходить на работу в темноте. Один раз тётя Татьяны возвращалась вечером домой, и у неё застрял сапог в грязи. Женщине пришлось пойти босиком, потому что она не нашла свою обувь.
«Буду перенаправлять и контролировать данный вопрос»
Ольга Долбик, председатель Знаменского сельисполкома, пояснила «Кур'еру», что, когда наступит сухое время, тогда можно будет вести разговор о том, чтобы поправить эту ситуацию. А сейчас бессмысленно что-то делать.
По словам Ольги Долбик, они подсыпали ямы на этой дороге. Песком помогло сельхозпредприятие. Но этого оказалось недостаточно, потому что дорога не гравийная, а грунтовая.
— Когда подсохнет, вы займётесь? — спросил корреспондент «Кур'ера».
— Если будет ко мне обращение напрямую как к власти. Есть службы, которые будут заниматься данным вопросом, у которых есть техника, возможности. Буду перенаправлять и контролировать данный вопрос, — ответила Ольга Долбик.
А раньше в прежние то годы было по другому? Ааа-в прежние годы морозная зима была и грязь была твердая, сапоги не застревали.
«А чагож захацелася им… Людьзьми звацца»