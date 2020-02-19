«Сокращений не будет»… Закрывают ли линию по розливу молока на Слуцком сыродельном комбинате

Несколько источников «Кур'ера» рассказали, что на Слуцком сыродельном комбинате планируют закрыть линию по розливу молока. Будет ли Слуцк обеспечиваться завозным молоком?



Первыми забили тревогу рабочие предприятия, написав в редакцию, что планируют закрыть линию розлива молока. Позже одна из продавцов фирменного магазина предприятия и водитель машины, который развозит продукцию сыркомбината, также подтвердили, что слышали об этом. По словам женщины, слуцкого молока скоро не будет. И якобы будут возить молоко из Борисова или Бобруйска.

Что ответили на предприятии в Слуцке

В администрации предприятия отрицают эту информацию. Генеральный директор и его первый заместитель находились в командировке. До них нельзя было дозвониться.

Виктор Камяк, заместитель генерального директора по идеологической и правовой работе ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», сказал, что «эта информация — глупость, линию не закроют».

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Татьяна Ламан, главный технолог на предприятии, ответила следующее: «Эту информацию впервые слышу. Линию молока в Слуцке никто не закрывает».

Сокращений не будет, о закрытии линии молока речи пока не идёт

Как рассказал «Кур'еру» Евгений Коношенко, заместитель генерального директора КУП «Миноблмясомолпром» — управляющей компании холдинга «Мясомолпром» по производству и сельскому хозяйству, в декабре прошлого года Миноблисполкомом принял решение о том, чтобы Слуцкий сыродельный комбинат и «Здравушка-милк» в Борисове работали в одной связке. Для этого Руслана Лукашенко, первого заместителя генерального директора Слуцкого сыродельного комбината, назначили управляющим борисовского завода. То есть в сфере его обязанностей работа сразу с двумя предприятиями. Условия объединения — пока коммерческая тайна.

«Слуцкий сыродельный комбинат перерабатывает половину молока всей Минской области, — сказал Евгений Коношенко. — Молоко не пропадёт [из магазинов]. Всё будет хорошо. Никто линию не закрывает, никого не сокращают».

По его словам, все работники предприятий сохранят свои рабочие места.

Какие шансы, что линию закроют

Максим Бузо, главный инженер ОАО «Здравушка-милк» (Борисовский молочный завод), пояснил «Кур'еру», как могут развиваться события.

«Не переживайте, наше молоко по качеству ничуть не хуже слуцкого, — сказал он. — Чтобы вы понимали, объясню следующее. Борисовский завод находится под руководством Слуцкого сыркомбината. В будущем планируется, что это будет единый холдинг. Конечно, когда это произойдёт, будет и оптимизация производства. Наше целевое направление — молочка. Мы сильнее по мощностям производства, оборудованию и опыту. Поэтому мы будем усиливать позиции именно в этом направлении. Что касается линии по розливу молока в Слуцке: закрыть производство — не три минуты. Это длительный процесс, который будет экономически обоснован. К слову, пока официального решения ещё нет. Но такие перспективы обсуждались».

Он добавил, что объединение заводов планируется в июне 2020 года.