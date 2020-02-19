Во дворе 9-этажки работники ЖКХ разломали будку и оставили собаку без крыши над головой. Как житель Слуцка это выяснил

Позавчера [17 февраля], по моим предположениям, служба ЖКХ выкинула будку нашего дворового собаки Мухтара по ул. Солигорская, 10. Он так к ней привык, жил в ней.

А сегодня утром видел, что он на голом бетоне возле пятого подъезда. Мухтар и раньше вот так был на голом бетоне, пока я не смастерил будку. А кому она сейчас мешала? Все неравнодушные люди не проходили мимо, подкармливали собаку.

Хочу сказать: «Верните на место будку! Не ВЫ её делали, вы туда ни одного гвоздя не вбили. У вас что-нибудь человеческое осталось? Давайте хоть чуть-чуть будем добрее!»

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Дополню… Созвонился с ЖЭУ, и сказала какая-то мастерица, что будку вывезли в Лесище на свалку, мол, она захламляла двор наш… Поехал я на свалку, общался с руководством свалки, подняли накладные, кто вывозил. Но на свалке её уже нет либо засыпали. Пробил я и телефон тракториста Миши. Он сказал, что вывозил будку уже в разобранном виде. Я понял, что рабочие ЖЭУ будку разломали тут же во дворе. А как же фраза из фильма «Собака — друг человека»?! А получается всё наоборот… управдом — друг человека👎.

Сейчас [18 февраля], 19.40. Идёт дождь, а Мухтар опять в пятом подъезде на бетоне, а лежал бы сейчас в будке. Я понимаю всё, но так, как поступили сотрудники ЖЭУ, это бесчеловечно…

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