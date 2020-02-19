Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 20 февраля. Обзор

К предстоящим праздникам 23 февраля и 8 Марта «Kур'ер» собрал выгодные предложения от предпринимателей. Наши идеи помогут вам выбрать нестандартный и полезный подарок.

«Я покупаю уценённые товары и экономлю»

Случчанка Лидия живёт в частном доме и принципиально покупает для его обустройства новые уценённые товары в интернет-магазинах. Она рассказала, почему это делает и сколько удалось сэкономить за два года при таком подходе.

Как случчанки покорили Америку. Личный опыт

Наша читательница Анастасия рассказала историю своей иммиграции в США. О трудностях, языковом барьере и о том, как важно иметь рядом человека, который тебя поддержит. Особенно если ты находишься далеко от дома.

Призыв-2020: кто теперь годен

В Беларуси изменились требования к состоянию здоровья призывников. Теперь к службе в армии стали годны многие: и с грыжей, и с ожирением, и со сколиозом, и даже с одним яичком. Раньше эти диагнозы были основанием для освобождения от призыва. «Кур'ер» разбирался, с каким диагнозом теперь возьмут в армию.

Реклама

Без увлажнителя воздуха можно заболеть

В холодное время года батареи сушат воздух в квартире круглые сутки. Выход из этой ситуации есть — это бытовые увлажнители воздуха. «Кур'ер» разбирался, как измерить влажность в помещении и какой тип увлажнителя лучше выбрать для вашей квартиры.

Подпольная группа семьи Маглыш

Первым очагом сопротивления оккупантам в Слуцке стала группа, созданная в конце лета 1941-го семьёй Маглыш. Её костяком являлись глава семейства Яков Дмитриевич, его супруга Екатерина Тимофеевна, их дочь Надежда и её муж Иван Батурин. В октябре 1941 года к ним присоединился Пётр Маглыш, бежавший из лагеря военнопленных. Он и возглавил эту группу.

Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf)

Подпишитесь на газету «Кур'ер»: подписной индекс — 64 066 . Стоимость подписки можно узнать здесь.

. Стоимость подписки можно узнать Оформить подписку вы можете и в редакции «Кур'ера» (ул. Ленина, 128−4).