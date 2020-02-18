Слуцкий сыркомбинат участвует в крупнейшей в мире продовольственной выставке в Дубае

Крупнейшая в мире выставка продовольственных товаров Gulfood проходит ежегодно. С 16 по 20 февраля в Дубае (ОАЭ) будут представлены и белорусские продукты питания, в числе которых и продукция Слуцкого сыродельного комбината.

Об этом сообщили на предприятии «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты, передаёт БелТА.

В экспозиции Belarus. The Taste of Nature представлены продукты девяти компаний-экспортёров мясных, молочных и кондитерских изделий. Это такие предприятия, как

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«Беллакт»,

Лидский молочно-консервный комбинат,

Рогачёвский молочно-консервный комбинат,

Слуцкий сыродельный комбинат,

Туровский молочный комбинат,

«Праймилк»,

Верхнедвинский маслосырзавод,

Слонимский мясокомбинат,

Лидапищеконцентраты.

Все они обладают международными сертификатами соответствия требованиям ISO по системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов. Демонстрируемые изделия имеют сертификаты «Халяль».

Экспозиция организована при поддержке БелТПП, посольства Беларуси в ОАЭ, генерального консульства в Дубае, Торгово-промышленной палаты Дубая, а также Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. На ней проводятся семинары и презентации отечественной продукции.

В дни выставки участники белорусской экспозиции смогут провести переговоры с закупщиками и импортёрами из более чем 190 стран. В 2019 году отечественные предприятия заключили на выставке контракты на сумму $ 13 млн. В этот раз уже по итогам первых дней форума заключены контракты на $ 2,5 млн.

«Успех выставки отчасти определяется местом её проведения. Объединённые Арабские Эмираты — третий в мире реэкспортный рынок, уступающий только Гонконгу и Сингапуру. Именно через ОАЭ импортируется свыше 80% пищевой продукции в регионе GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), в который входит также Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия», — отмечают в «Белинтерэкспо».

По данным за 2019 год, Беларусь экспортировала в Эмираты продукции на сумму $ 95 млн.