Что делать, если вы стали свидетелем ДТП, «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.

Алгоритм действий

Не паникуйте.

Примите меры предосторожности, чтобы предупредить несчастные случаи: включите аварийную световую сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки.

Если есть пострадавшие, позвоните по телефону МЧС.

Осторожно подходите к повреждённому транспортному средству: на земле могут быть разлиты технические жидкости, лежать осколки стекла и отлетевшие детали.

Эвакуируйте в первую очередь людей, получивших наименьшие травмы.

Подойдите к пострадавшему человеку, посмотрите, находится ли он в сознании, проверьте пульс и дыхание. Пульс легче всего прощупывается на запястье и на сонной артерии. Дыхание можно проверить, наклонившись низко к лицу пострадавшего или посмотрев на его грудную клетку.

Если есть подозрение, что у пострадавшего перелом позвоночника или шеи, то вытаскивать его из автомобиля до прибытия профессиональной помощи нельзя. Единственное исключение — угроза возгорания автомобиля.

Если машина горит, то вытаскивать пострадавших нужно, только если вы уверены, что справитесь с этим. Если нет, то не подходите близко к автомобилю, — он может взорваться.

Помните, в любом транспортном средстве есть аптечка первой помощи.

Что делать водителю, ставшему участником ДТП

Водитель, являющийся участником ДТП, должен действовать согласно правилам дорожного движения, включая остановку, принятие мер по сохранению положения транспортного средства, включению аварийной световой сигнализации.

Необходимо:

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выставить знак аварийной остановки,

записать фамилии и адреса очевидцев ДТП,

принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему (пострадавшим)

или доставить в ближайшую организацию здравоохранения, где сообщить требуемые правилами данные,

возвратиться к месту происшествия,

сообщить о случившемся в милицию и ожидать прибытия сотрудников ГАИ.