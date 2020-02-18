Под Слуцком снова заметили аиста. Похоже, он даже не улетал на юг (фото)

«В деревню Прощицы Слуцкого района прилетели аисты. Как-то рано очень. Главное, чтобы не похолодало сильно и не выпал снег, а то жалко птиц. А может, они и не улетали вовсе в этом году?» — написала в редакцию «Кур'ера» читательница Наталья.

Напомним, что в декабре прошлого года в поле около Прощиц заметили аиста. Жители ещё несколько раз звонили в редакцию и сообщали об этой птице.

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Как пояснила «Кур'еру» Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, аисты в Беларусь ещё не прилетали. Скорее всего, это тот аист, который не улетел и остался на зиму. То, что птица сидит на гнезде, — возможно, это самка, и она обустраивает гнездо, ремонтирует.