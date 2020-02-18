Предприниматели собирают подписи, рабочие замеряют участок. Коротко, что происходит на «стометровке» Слуцкого рынка

Коротко о том, что известно на сегодня о судьбе «стометровки» на Слуцком рынке.

31 января контролёры рынка сказали предпринимателям, торгующим на «стометровке», к завтрашнему дню освободить места. Продавцов предупредили : если 1 февраля они будут там торговать, на них вызовут милицию и оштрафуют.

контролёры рынка сказали предпринимателям, торгующим на «стометровке», к завтрашнему дню освободить места. Продавцов : если 1 февраля они будут там торговать, на них вызовут милицию и оштрафуют. Владимир Михалко , директор УП «Слуцкий рынок ОПС», рассказал «Кур'еру», что территория, о которой идёт речь, принадлежит Слуцкому райисполкому. Было принято решению использовать землю под зону отдыха, установив скамейки и другие сооружения. А тех предпринимателей разместить на основной территории рынка.

, директор УП «Слуцкий рынок ОПС», «Кур'еру», что территория, о которой идёт речь, принадлежит Слуцкому райисполкому. Было принято решению использовать землю под зону отдыха, установив скамейки и другие сооружения. А тех предпринимателей разместить на основной территории рынка. 3 февраля предприниматели со «стометровки» ходили на приём к Андрею Янчевскому . Они просили его о помощи — оставить их работать на прежнем месте. Председатель, выслушав их, сказал: «Работайте, я разберусь». Бизнесмены, в свою очередь, пообещали, что за свой счёт благоустроят торговые места.

предприниматели со «стометровки» на приём к . Они просили его о помощи — оставить их работать на прежнем месте. Председатель, выслушав их, сказал: «Работайте, я разберусь». Бизнесмены, в свою очередь, пообещали, что за свой счёт благоустроят торговые места. 4 февраля комиссия из райисполкома и руководство рынка встретились с предпринимателями. Они на месте изучали ситуацию, чтобы понять, какие компромиссные решения можно найти. Пока непонятно, смогут ли предприниматели продолжать на «стометровке» торговлю или им всё же через какое-то время придётся покинуть это место.

комиссия из райисполкома и руководство рынка с предпринимателями. Они на месте изучали ситуацию, чтобы понять, какие компромиссные решения можно найти. Пока непонятно, смогут ли предприниматели продолжать на «стометровке» торговлю или им всё же через какое-то время придётся покинуть это место. 11 февраля к предпринимателям снова приходили контролёры рынка. На этот раз они пришли со списком должников за прошлый год. Сказали, что заключат договоры аренды с теми предпринимателями, которые рассчитаются.

к предпринимателям снова приходили контролёры рынка. На этот раз они пришли со списком должников за прошлый год. Сказали, что заключат договоры аренды с теми предпринимателями, которые рассчитаются. 12 февраля предприниматели стали собирать подписи. По их словам, некоторые люди приезжают на рынок специально, чтобы их поддержать. Говорят, что даже к президенту вместе с ИП готовы ехать. Поддерживают предпринимателей и местные маршрутчики.

предприниматели стали собирать подписи. По их словам, некоторые люди приезжают на рынок специально, чтобы их поддержать. Говорят, что даже к президенту вместе с ИП готовы ехать. Поддерживают предпринимателей и местные маршрутчики. 14 февраля приходили рабочие рынка. Они измеряли весь участок «стометровки». Для чего и зачем — не пояснили.

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«Кур'ер» продолжает следить за ситуацией.