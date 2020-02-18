Предприниматели собирают подписи, рабочие замеряют участок. Коротко, что происходит на «стометровке» Слуцкого рынка

Наталия Жаврид
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Предприниматели собирают подписи, рабочие замеряют весь участок. Коротко, что происходит на «стометровке» на Слуцком рынке, Слуцк
Фото прислано предпринимателем

Коротко о том, что известно на сегодня о судьбе «стометровки» на Слуцком рынке.

  • 31 января контролёры рынка сказали предпринимателям, торгующим на «стометровке», к завтрашнему дню освободить места. Продавцов предупредили: если 1 февраля они будут там торговать, на них вызовут милицию и оштрафуют.
  • Владимир Михалко, директор УП «Слуцкий рынок ОПС», рассказал «Кур'еру», что территория, о которой идёт речь, принадлежит Слуцкому райисполкому. Было принято решению использовать землю под зону отдыха, установив скамейки и другие сооружения. А тех предпринимателей разместить на основной территории рынка.
  • 3 февраля предприниматели со «стометровки» ходили на приём к Андрею Янчевскому. Они просили его о помощи — оставить их работать на прежнем месте. Председатель, выслушав их, сказал: «Работайте, я разберусь». Бизнесмены, в свою очередь, пообещали, что за свой счёт благоустроят торговые места.
  • 4 февраля комиссия из райисполкома и руководство рынка встретились с предпринимателями. Они на месте изучали ситуацию, чтобы понять, какие компромиссные решения можно найти. Пока непонятно, смогут ли предприниматели продолжать на «стометровке» торговлю или им всё же через какое-то время придётся покинуть это место.
  • 11 февраля к предпринимателям снова приходили контролёры рынка. На этот раз они пришли со списком должников за прошлый год. Сказали, что заключат договоры аренды с теми предпринимателями, которые рассчитаются.
  • 12 февраля предприниматели стали собирать подписи. По их словам, некоторые люди приезжают на рынок специально, чтобы их поддержать. Говорят, что даже к президенту вместе с ИП готовы ехать. Поддерживают предпринимателей и местные маршрутчики.
  • 14 февраля приходили рабочие рынка. Они измеряли весь участок «стометровки». Для чего и зачем — не пояснили.
Предприниматели собирают подписи, рабочие замеряют весь участок. Коротко, что происходит на «стометровке» на Слуцком рынке, Слуцк
Фото прислал один из предпринимателей, торгующий на «стометровке».
«Кур'ер» продолжает следить за ситуацией.

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