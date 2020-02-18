Две командные победы тяжелоатлетов из Слуцка. Кто завоевал золото, серебро и бронзу

С 13 по 15 февраля в Борисове проходили состязания тяжелоатлетов. Спортсмены соревновались за Кубок Минской области среди мужчин и женщин и участвовали в первенстве Минской области среди молодёжи до 23 лет. Василий Шуманский, тренер по тяжёлой атлетике Слуцкой СДЮШОР, рассказал «Кур'еру» о вкладе в победу каждого участника команды.

«Воспитанники Слуцкой СДЮШОР вернулись домой с двумя высшими наградами, — сказал Василий Шуманский. — Первую они завоевали в борьбе со взрослыми тяжелоатлетами области и вторую — одержав победу среди молодёжи до 23 лет».

Как выступили тяжелоатлеты:

Светлана Шух , КМС, весовая категория 55 кг. Завоевала две золотые медали.

, КМС, весовая категория 55 кг. Завоевала две золотые медали. Дарья Жукова, 1 разряд, весовая категория 49 кг. Это было её первое выступление в спортивной карьере и сразу две серебряные медали.

1 разряд, весовая категория 49 кг. Это было её первое выступление в спортивной карьере и сразу две серебряные медали. Ангелина Жоховец, весовая категория 55 кг, 1 разряд, заняла третье место.

весовая категория 55 кг, 1 разряд, заняла третье место. Мария Корзун, весовая категория 71 кг, выполнила 1 спортивный разряд и завоевала две бронзовые медали.

весовая категория 71 кг, выполнила 1 спортивный разряд и завоевала две бронзовые медали. Александр Чарнецкий, весовая категория 55 кг, выполнил взрослый разряд и принёс команде две бронзовые медали.

весовая категория 55 кг, выполнил взрослый разряд и принёс команде две бронзовые медали. Руслан Мацкевич, весовая категория 67 кг. Самый молодой участник команды Слуцка, ему 14 лет. Выполнил норматив 2 разряда и принёс в копилку команды две бронзовые награды.

«Результаты могли быть более впечатляющими, — сказал Василий Шуманский. — Команда не досчиталась ещё нескольких медалей, так как по объективным причинам не смогли принять участие в состязаниях сильные спортсмены Никита Шуманский, Екатерина Короневич и Владислав Шляхтин».