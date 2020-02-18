Во вторник, 18 февраля, в здании Слуцкого суда продолжился процесс по делу об убийстве пенсионеров, разбоях и покушении на убийство. По ходатайству прокурора трём обвиняемым предъявили новое обвинение, но по сути ничего не изменилось.



Напомним, что трёх жителей Слуцкого района обвиняют в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Всё это происходило в январе 2019 года. Четвёртый фигурант обвиняется только в краже, произошедшей в конце 2018-го.

29-летний Виктор С. До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары.

До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары. 33-летний Валентин Б. Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок.

Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок. 25-летний Виталий М. Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был.

Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был. Все они были не просто знакомыми. Жёны Виталия М. и Валентина Б. — сёстры Виктора С. (одна из них родная, другая — двоюродная).

Под стражей эти трое обвиняемых находятся почти год.

Четвёртый обвиняемый по делу — 36-летний Сергей З. — находится на свободе, ему предъявлено обвинение в краже.

Что изменилось в обвинении

Валентину Б. добавили в обвинение часть 5 Статьи 16 (соучастие в преступлении). «С. по указанию Б. умышленно набросил на шею Ш. (погибшего 79-летнего копылянина — Прим.ред.) заранее приготовленную верёвку и совершил удушающее действие в течение не менее трёх минут», — зачитал прокурор.

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Адвокат рассказал, что Виталий М. не признаёт себя виновным в насильственных действиях и убийстве 94-летнего случчанина. Обвиняемый утверждает, что его оговорил Виктор С.

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