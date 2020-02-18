Вопрос-ответ. Куда «летели» пожарные машины в Слуцке и горел ли «сахарный завод»

Сегодня рано утром случчане обратили внимание на автомобили МЧС, с сиренами несущиеся по городу в сторону Слуцкого сахарорафинадного комбината. Читатели «Кур'ера» спрашивали горел ли «сахарный завод», но как оказалось, на предприятии никаких ЧП не было. Просто рядом, на мясокомбинате, были учения.

Как пояснили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС, в 6 часов 10 минут, 18 февраля, для всего гарнизона был объявлен сигнал «СБОР» и уже за полчаса до начала рабочего дня весь личный состав находился на рабочих местах.

Работники Минского областного управления МЧС, контролировавшие действия спасателей проверили явку работников отдела, наличие необходимых документов и укомплектованность тревожных чемоданов. Вся резервная техника в кратчайшие сроки была приведена в боевую готовность.

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«Однако день только начинался, и самое интересное было впереди. ОАО „Слуцкий мясокомбинат“ — огромное предприятие, на котором работает около двух тысяч человек, с большими площадями и различным дорогостоящим оборудованием, которое требует к себе большого внимания и защиты. Именно это предприятие стало площадкой для проведения очередных учений для практической отработки навыков и умений спасателей», — рассказали в РОЧС.

По легенде учений на автозаправочной станции произошло возгорание резервуаров с топливом с последующим взрывом, пламя перебросилось на стоящие рядом гаражи, в одном из них находился пострадавший, которого необходимо было эвакуировать.

В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли подразделения Слуцкого РОЧС, скорой медицинской помощи, ГАИ.

Бойцы МЧС спасли из окутанного дымом гаража молодого человека в бессознательном состоянии и передали работникам здравоохранения, где ему была оказана первая помощь.

Спасатели ликвидировали условное загорание нефтепродуктов в разрушенных резервуарах. Всё это они делали в полной боевой амуниции: теплоотражающих костюмах, которые позволяют работать в непосредственной близости от сильного теплового излучения.

«Самое страшное, что может произойти на данном предприятии — это выброс аммиака. Именно такая ситуация и была смоделирована 18 февраля: в результате разгерметизации ресивера аммиачно-компрессорного цеха произошел выброс аммиака», — добавили спасатели.

На учениях большое внимание уделялось действиям работников предприятия, в частности аварийной бригады самого цеха. Персонал должен был найти место разгерметизации и перекрыть трубопровод, для исключения дальнейшего выброса ядовитого вещества, привести в действие стационарную оросительную систему.

Работники МЧС, прибывшие к месту аварии, в специальных защитных костюмах эвакуировали пострадавшего из цеха и для ограничения распространения ядовитого облака создали водяную завесу, а в месте утечки наложили специальный бандаж.

По окончании выполнения вводных Виталием Пекуриным, заместителем начальника Минского областного управления МЧС, были подведены итоги с отражением как положительных, так и отрицательных моментов.

Также с офицерским составом отдела были проведены занятия в теплодымокамере.

После интенсивной разминки в соревновательном режиме трем звеньям ГДЗС необходимо было найти пострадавшего и вынести его на свежий воздух.

По результатам занятий лучшими стали Александр Жарский, начальник сектора ГСЧС, подполковник внутренней службы, Александр Бессонов, старший инженер ИНиП, капитан внутренней службы, Илья Давидович, инспектор ИНиП старший лейтенант внутренней службы.