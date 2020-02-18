«Проедься по колхозам и посмотри, как люди живут». Реакция читателей на критику «Страны для жизни»

На прошлой неделе «Кур'ер» опубликовал народную новость случчанина Дениса, который высказался про видеоблог «Страна для жизни», ведущий которого побывал в Слуцке. Автор считает, что нужно не ролики снимать, поднимая местные проблемы, а предлагать их готовые решения.



Эта новость была vk.com/kurjer одной из самых дискуссионных, собрав много комментариев.

Андрей Глазко: «Да, куда катится Слуцк. Одни снимают видео, как всё плохо, другие пытаются через СМИ переубедить в обратном. Товарищ, автор статьи, а где ваша конкретика? Где решение проблем? Опять общие фразы. Опять что-то там произошло 20 лет назад (насколько я знаю, это произошло намного раньше). Если кому-то что-то досталось в наследство, то не нужно с этим поступать как прежние хозяева. За парту нужно и им, и вам».

Вадим Корзун: «Автор пишет, что мог бы с чем-то согласиться, услышав какую-то историю фиаско какого-либо проекта, который зачах по причине давления местной власти или каких-то бюрократических препон. Он это серьёзно? Вот навскидку <…>: знаменитая модернизация Слуцкого консервного завода. Все помнят, как за бешеные деньги купили б/у оборудование в Европе. Построили новый производственный участок вблизи мясокомбината. Завезли туда всё оборудование, которое впоследствии там и сгнило. А почему? Потому что не было специалистов его собрать и наладить. Всё, занавес, расходимся…».

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Уладзімір Басалыга: «Ещё одна история фиаско — «Почему в Слуцке торгуют, а не производят. Бизнесмены рассказали, как они открывали предприятия».

Nikolette Sardinio: «Вспомнилась архитектор <…>. Мучила меня превышением площади возведённого гаража на селе. Объясняю, что у меня трактор и всё сопутствующее оборудование. Моя мотивация и настойчивость победили. Село „умирает“, а чиновники препоны строят. Зачем так? Всё за свои строилось. Не за бюджет. Видимо, менталитет им мешает. Или жаба. А спрос за прошлое с нынешнего руководства по причине преемственности власти. Давайте разговаривать и строить Слуцк для случчан. Открыто и согласованно. Ведь неспроста говорится, что главный союзник армии — народ. Аналогия на гражданке. Я так думаю».

Сергей Цыбулько: «/…/ Не блогеры виноваты, что государство разваливается. Блогер освещает проблемы, а их причины и варианты решения — это компетенция власти».

Борис Якимович: «Смешно и одновременно грустно читать такие „размышления“. И глупо выдавать позиции идеологии за „мнение и народную новость“. Володя хоть какие-то проблемы города и региона пытается осветить. А то все знают и молчат. Взять даже недавнюю речь мэра про „доброжелательных людей“, которые практически за миску супа ишачат. Это разве нормально?»

Вадим Иванов: «С начала года по Слуцку и району в список неплательщиков попали 20 предприятий и организаций. Как государственных, так и частных. И что, они выплывут? Конечно, нет! Люди останутся без денег и работы, а человек (автор) не видит проблем? Усё добра, так?»

Димас Дингилевский: «А что сам автор сделал для города? Все вы очень грамотно умеете рассуждать. Бюрократии тебе мало в стране? Оторви /…/ и посмотри не три ролика в интернете, а что вообще творится вокруг… Да из-за таких, как ты, только и живём /…/, потому что вам всё хорошо. Мусор лежит — хорошо, заводы стоят и людям работать негде — хорошо, нищета в стране — хорошо, частникам не дают работать — хорошо. А всё просто: у самого небось /…/ в тепле. Проедься по колхозам и посмотри, как люди живут. Сядь в общественный транспорт и проедься по Слуцку. Пообщайся с людьми. Уверен, что узнаешь много нового. Даже слушать противно. Что он несёт? Ему хорошо, что наши дедушки и бабушки сидят в холодных домах. А ведь они создавали эту страну для нас. Именно такие люди превратили нашу страну в то, что сейчас есть. Мы все хотим жить в стране для жизни».

Елена Гук: «Ролики были о том, что страна разворовывается, и это не только Слуцка касается. Сами не умеют наладить производство, а кто и умеет, тем не дают. Нет возможности развиваться! Не поддерживается в нашей стране предпринимательство! Законы построены так, что ни себе, ни людям!»