В Беларуси впервые в истории не наступила климатическая зима

Началом климатической зимы считается устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону понижения, концом — устойчивый переход через 0 градусов в сторону повышения. В Беларуси устойчивого перехода к отрицательным температурам этой зимой не произошло, и Белгидромет не ожидает, что произойдёт.

«Сезонов без климатической зимы у нас ещё не было. Если две следующие недели будут тёплые, то эта зима будет самой тёплой за всю историю метеонаблюдений и, возможно, станет единственной, когда климатическая зима не наступила. Самая тёплая зима у нас ранее была в 1989—1990 годах, там средняя минусовая температура оказалась минус 0,1 градуса», — рассказала Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета, передаёт TUT.BY.

Обычно климатическая зима в Беларуси начинается в конце ноября — начале декабря. В прошлом сезоне она началась 8 января. Как правило, заканчивается климатическая зима в первой-второй декаде марта, а по югу, юго-западу страны — в конце февраля.

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