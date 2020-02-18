«В Слуцке нравятся старые панельные дома, но не нравится, что много необразованных людей». Блиц-опрос слуцкой школьницы

Школьнице Лиане Гуреевой нравятся в Слуцке старые панельные дома в спальных районах, но она слишком часто встречает в городе агрессивных людей и ей не хватает адекватного общества.
Lampa продолжает проводить блиц-опросы случчанок. В этот раз наша собеседница — Лиана Гуреева, которая увлекается идеями феминизма и мечтает стать веб-дизайнером.
Как вы проводите своё свободное время?
Я фрилансер, ретуширую фото. Ещё занимаюсь самообучением для будущей профессии. После школы собираюсь поступать на «Веб-дизайн-программирование». Если не получится, то просто на «Программирование».
Какое место в Слуцке вам нравится больше всего?
Новые кафе с лофтовским дизайном, например, лаунж-бар «Мята». Ещё парк и спальные районы со старыми панельными домами.
По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?
Адекватного общества. Но здесь я говорю только за себя. Очень часто встречаю в городе агрессивных людей, необразованных и ограниченных. Они дискриминируют многие социальные группы и слои населения. Но я считаю, что всё это связано с уровнем эрудиции и образованности людей. Хотя и образованные часто выставляют себя не в лучшем свете.
Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для девушек в Слуцке?
Интересны встречи и доклады на тему феминизма, экологии и вегетарианства. Могла бы и сама выступить с этими темами, если бы меня пригласили. Прикольно было бы устроить мопсо-встречу: собрать в одном месте случчан, у которых есть мопсы, вместе с питомцами.
Какая у вас мечта? Можно ли реализовать её в Слуцке? Почему?
Моя мечта на ближайшее будущее (10−15 лет) — реализовать себя в выбранной мной профессии. В Слуцке это невозможно, потому что программисты и веб-дизайнеры собраны в столице, так как все ведущие компании там. И моя компания, где я бы хотела работать, тоже находится в Минске.
Нам бы очень хотелось написать о каждой случчанке. Поэтому если вы хотите стать героиней нашего блиц-опроса — пишите в Instagram @_mon_alisa или @lampa_slutsk.
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