«В Слуцке нравятся старые панельные дома, но не нравится, что много необразованных людей». Блиц-опрос слуцкой школьницы

Школьнице Лиане Гуреевой нравятся в Слуцке старые панельные дома в спальных районах, но она слишком часто встречает в городе агрессивных людей и ей не хватает адекватного общества.

Lampa продолжает проводить блиц-опросы случчанок. В этот раз наша собеседница — Лиана Гуреева, которая увлекается идеями феминизма и мечтает стать веб-дизайнером.

Как вы проводите своё свободное время?

Я фрилансер, ретуширую фото. Ещё занимаюсь самообучением для будущей профессии. После школы собираюсь поступать на «Веб-дизайн-программирование». Если не получится, то просто на «Программирование».

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего?

Новые кафе с лофтовским дизайном, например, лаунж-бар «Мята». Ещё парк и спальные районы со старыми панельными домами.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Адекватного общества. Но здесь я говорю только за себя. Очень часто встречаю в городе агрессивных людей, необразованных и ограниченных. Они дискриминируют многие социальные группы и слои населения. Но я считаю, что всё это связано с уровнем эрудиции и образованности людей. Хотя и образованные часто выставляют себя не в лучшем свете.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для девушек в Слуцке?

Интересны встречи и доклады на тему феминизма, экологии и вегетарианства. Могла бы и сама выступить с этими темами, если бы меня пригласили. Прикольно было бы устроить мопсо-встречу: собрать в одном месте случчан, у которых есть мопсы, вместе с питомцами.

Какая у вас мечта? Можно ли реализовать её в Слуцке? Почему?

Моя мечта на ближайшее будущее (10−15 лет) — реализовать себя в выбранной мной профессии. В Слуцке это невозможно, потому что программисты и веб-дизайнеры собраны в столице, так как все ведущие компании там. И моя компания, где я бы хотела работать, тоже находится в Минске.