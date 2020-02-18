В магазине «Дёшево&Сердито» привоз одежды для всей семьи

Отдел одежды предлагает: куртки, джинсы, жилеты, майки, юбки, блузки, брюки, джемперы, спортивные костюмы, спортивные штаны, носки, нижнее бельё и много другого товара.

В отделе обуви большой разнообразный выбор: туфли, ботинки, кроссовки, сапоги.

Для детей игрушки: мячи, трансформеры, куклы ЛОЛ, детские машины.

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Товары для дома: чехлы на стулья, постельное бельё, одеяла, ковры, полотенца и не только.

В нашем отделе галантереи можно приобрести не только для себя, но и в подарок: ремни, кошельки, зонты, сумки, рюкзаки, чемоданы.

Мы всегда рады нашим покупателям и ждём за новыми покупками!

Адрес: ТЦ «Маяк», 2-й этаж, вход справа от «Евроопта» (г.Слуцк, ул. П. Коммуны, 2/1)

Режим работы: с 9.00 до 20.00 без обеда и выходных.

ИП Воскобойник Т.Э. УНП 692 054 698