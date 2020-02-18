Слуцкие защитники природы получили международное признание BirdLife International

В субботу, 15 февраля, на базе Слуцкого эколого-биологического центра учащихся прошёл день клубов «Крылатый дозор». На семинаре собрались дети разных возрастов как города, так и района со своими руководителями и родителями.

По итогам работы 2019 года Слуцкому районному отделению общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) вручили диплом II степени в конкурсе среди отделений организации. До этого случчане становились первыми четыре года подряд. В этот раз слуцкое отделение обогнал Брест, где стали работать студенты. Но по акциям и экологическому просвещению среди детей случчанам нет равных.



В 2019 году Тамара Коледа, председатель Слуцкого районного отделения АПБ, получила звание защитника дикой природы Nature’s Hero по версии международной природоохранной организации BirdLife International. Диплом вручили в торжественной остановке на съезде. «В этой награде есть частичка всех наших клубов», — сказала Тамара Коледа.

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Всё это благодаря работе с учителями и детьми. Тамара Коледа координирует работу 37 детских клубов АПБ «Крылатый дозор», объединяющих более 300 детей. С её участием был открыт «Музей соловья» в Слуцке. Ежегодно под её руководством в Слуцком районе в различных экологических акциях и конкурсах участвует более 15 000 детей.

На семинаре воспитанники детских садов и школьники выступили перед взрослыми и показали, чем они занимались в своих клубах «Крылатого дозора» в прошлом году. Малыши волновались, но успешно справились и выступили не хуже взрослых.