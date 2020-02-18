Ассоциация предприятий онлайн-торговли хочет добиться разрешения на продажу через интернет алкоголя, сигарет и лекарств. Цель — увеличение доли безналичных платежей в национальном интернет-пространстве, пишет InfoBank.

Инициаторы пока не называются. Так, 13 февраля 2020 года в кредитно-финансовые учреждения пришло письмо, в котором сказано: «Учитывая интерес ряда банков, проявленный к деятельности Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ), Ассоциация белорусских банков приступила к взаимодействию с данной организацией в целях увеличения доли безналичных платежей, проводимых в интернет-пространстве».

Следующим шагом в сотрудничестве двух ассоциаций станет подписание между ними «Меморандума о взаимопонимании».

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Поэтому белорусские банки не позднее 27 февраля 2020 года должны высказать своё мнение об изменениях перечня товаров, реализуемых через интернет.

Для этого банки должны дать ответы в виде: «да», «нет», «затрудняемся ответить» — по следующим товарным позициям:

лекарственные средства (рецептурные и безрецептурные),

ветеринарные средства,

ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, включая монеты и мерные слитки,

алкогольные, слабоалкогольные напитки, в том числе пиво со следующей градацией содержания этилового спирта: до 5%, от 5 до 10%, от 10 до 20%, от 20 до 30%, свыше 30%,

табачные изделия,

жидкости для электронных систем курения.

Банки могут дать только один вариант ответа.