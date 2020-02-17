Топ-10 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 10 по 16 февраля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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Такая уж в этом году зима... Как только выглядывает солнышко ☀️, надо быстренько бежать на улицу и фотаться, фотаться, фотаться... или просто подставлять солнышку личико для получения витамина D😂 а то неизвестно когда в следующий раз оно появится ☝ Что, в общем-то мы и сделали 😜 Как мало надо для хорошего настроения - солнышка и чуть снега!!! ⠀ Именно поэтому, на эту среду могу взять любую уличную съёмку по спец цене (если, конечно, будет солнышко), подробности в директ 🖊 ⠀ Ваша любимая рубрика #до_после в каруселе, также некоторые мои #до_и_после в вечных сториз под шапкой профиля 👆👆👆 ⠀ И мне лайк за старание 😚🙏 ⠀ #фотографминск #фотографслуцк #семейныйфотографминск #фотосессияслуцк #фотосессияминск #уличнаяфотосессияМинск #детскийфотографминск #детскийфотографслуцк #зима2019 #зима2020 #детскаяфотосессияМинск #семейнаяфотосессияМинск #уличноефотоМинск #зимняяфотосъёмкаМинск #фотосессияМинск #снега_нет #фотосъёмканаулице #pichugraf_children #pichugraf_допосле #зимнеефотоМинск #деткиМинска #детиБеларуси #хорошовдеревне #морозисолнце
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