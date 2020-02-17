Слуцкая ГАИ будет наказывать тех, кто отнимает места у инвалидов

Безбарьерная среда — это не только заниженные бордюры у переходов и пандусы. Иногда случчане сами создают барьеры для других, как, например, на парковках, где есть места для инвалидов.

Слуцкая ГАИ предупреждает жителей города, что будет усиленно мониторить автостоянки, где есть места для инвалидов.

«Убедительно просим случчан не занимать парковочные места, предназначенные для этой категории водителей. В противном случае нарушителей привлекут к административной ответственности по ч.1 ст. 18.22 КоАП РБ. Санкция статьи — предупреждение или штраф в размере одной базовой величины (27 рублей)», — отметили «Кур'еру» в ГАИ.

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В ТЕМУ. Как корреспондент «Кур'ера» провёл мониторинг некоторых автостоянок Слуцка, где есть места для инвалидов, подробнее читайте здесь.