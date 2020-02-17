Фотографии и истории знакомства двух слуцких пар.

Максим и Дарья Бобровник

Виктор и Диана Мастаковы

Максим встретил Дарью шесть лет назад, когда вместе с другом приехал из Солигорска в слуцкий супермаркет. Там он увидел девушку и сделал ей комплимент. Так и познакомились. О решении стать мужем и женой Максим говорит так: «Я просто понял, что мне хорошо с этим человеком, меня всё устраивает. Вот и решил, что хочу построить семью с Дарьей».

Молодожёны познакомились в 2018 году. Виктор был водителем маршрутки, а Диана — пассажиркой. В пути молодые люди разговорились и познакомились. Предложение Виктор сделал на следующий год — в день рождения возлюбленной. Он подарил Диане букет роз и кольцо. Невеста говорит, что в тот момент испытала шок, потому что не ожидала предложения руки и сердца.

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