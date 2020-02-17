Вопрос-ответ. Можно ли проехать к своему дому, если есть знак «Движение запрещено»

В редакцию «Кур'ера» обратился житель Слуцка Сергей. Он поинтересовался, может ли проезжать к дому, в котором живёт, если на въезде во двор установлен дорожный знак «Движение запрещено». На вопрос случчанина ответили в ГАИ.

Вопрос случчанина

«На улице Жукова есть продуктовый магазин № 34 КУП «Слуцкторг». Между ним и гимназией № 2 — поворот на большую стоянку автотранспорта возле домов № 6, 8 по улице Ленинской, но висит знак «Движение запрещено» (п. 3.2 ПДД). Хотелось бы узнать, могу ли я (проживаю и прописан в одном из вышеуказанных жилых домов) проезжать по данному проезду к своему дому прямиком на стоянку?

Вопрос возник, так как соседа за это уже оштрафовали сотрудники ГАИ, а с обратной стороны дорога узкая, с ямами и проходит по территории двух дворов (не безопасно для пешеходов, детей)", — написал Сергей.

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Ответ ГАИ

«Согласно ПДД, данный знак не распространяется на

транспортные средства дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб,

автомобили с наклонной белой полосой на бортах и на другие транспортные средства, обслуживающие торговые и другие организации, расположенные в обозначенной зоне (на граждан, проживающих или работающих в данной зоне),

а также на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, при отсутствии иных возможностей их подъезда.

Такие транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из неё на ближайшем к месту назначения перекрёстке.

То есть, если у сотрудников ГАИ возникнет вопрос к мужчине, то он спокойно может показать прописку и никто привлекать его к административной ответственности не будет.

Другой вопрос, когда человек проживает в данном доме, но прописан в другом месте. Здесь уже идёт момент доверия между инспектором и водителем.

Кроме этого, знак «Движение запрещено» не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами І либо ІІ группы, ІІІ группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или перевозящие инвалидов этих групп; на автомобили для инкассации денежной выручки и перевозки ценностей при условии, что невыполнение требований этого знака не создаст затора.

Что касается оштрафованного соседа, возможно, мужчины друг друга не так поняли. Либо сосед обратившегося случчанина не полно разъяснил, за что именно его привлекли к административной ответственности", — пояснил Алексей Груша, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.