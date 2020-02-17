Под Слуцком «вылетела» в кювет и опрокинулась легковушка. В аварии пострадал и ребёнок

ДТП произошло в понедельник, 17 февраля, около 10.30 на автодороге Селище-Ленино-Копыль рядом с поворотом на деревню Знамя. В результате аварии пострадали женщина-водитель и её несовершеннолетняя дочь. Девочку с травмами госпитализировали в Слуцкую больницу.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

«Случчанка ехала в сторону Селище. По её словам, на перекрёстке со стороны Ленино со второстепенной на главную дорогу резко выехал легковой автомобиль белого цвета и создал помеху. Женщине пришлось изменить направление движения, снизить скорость и „уйти“ вправо. В итоге водитель съехала в кювет, машина опрокинулась», — рассказали обстоятельства ДТП в ГАИ.

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Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данном ДТП, обратиться по телефонам: (8029) 639 69 92, (8029) 567 57 04 или 102. И заранее благодарит за сотрудничество!