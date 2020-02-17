Местный Совет депутатов утвердил размер бюджета Слуцкого района на 2020 год по расходам в сумме 140 680 543 белорусских рублей — в эквиваленте $ 63,9 млн по курсу Нацбанка на 17 февраля.



«Кур'ер» сравнил проекты бюджетов этого и прошлого годов: на что расходы увеличатся, а в каких сферах сократятся.

Бюджет, в сравнении с прошлым годом (бюджет-2019), увеличился на 17 252 531 рубль (в эквиваленте $ 8,45 млн по курсу Нацбанка).

ТОП-3 расхода бюджета — образование, медицина и ЖКХ

Самые большие расходы запланированы на образование. Оно заберёт около 42,1% денег из бюджета. Вторая крупная статья расходов (около 27,5%) — здравоохранение. Третья (около 27,3%) — жилищно-коммунальное хозяйство.

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Сферы, которые получат больше денег, чем в прошлом году

По сравнению с прошлогодним бюджетом расходы на образование увеличатся примерно на 8,4 млн рублей. Медицина получит примерно на 4,5 млн рублей больше, чем в 2018-м; ЖКХ — на 2,7 млн рублей.

В 2020 году на средства массовой информации, периодическую печать и издательства запланированы расходы в 7 200 рублей.

Сферы, которые получат меньше денег, чем в прошлом году

В этом году уменьшился фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Если в 2019 году планировалось потратить 60 251 рубль, то в 2020-м — 47 620 рублей.

РАНЕЕ. Бюджет Слуцкого района-2019.