Двое солигорчан убили косулю. С места преступления они скрылись, но их нашли сотрудники милиции. Представители Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира рассказали «Кур'еру» подробности.

Работники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира во время полевого рейда 8 февраля в лесу возле деревни Гаврильчицы Солигорского района обнаружили место разделки животного. Специалисты определили, что это был самец европейской косули примерно около 6 лет.

«На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Солигорского РОВД. Следы от места, где были обнаружены остатки животного (шкура и внутренности), привели милиционеров к дому одного из них», — рассказал Николай Новик, заместитель начальника Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. При проведении оперативных мероприятий они установили, что косулю добыли двое жителей Солигорска 46 и 50 лет.

В доме одного изъяли 8 кг мяса косули, два незарегистрированных ружья и патроны к ним. У другого обнаружили 11 кг мяса косули, голову животного, а также незарегистрированное ружьё и патроны к нему, снаряжённые пулями и картечью.

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«В это время года на косулю охота запрещена, — пояснил Николай Новик. — 9 февраля в отношении браконьеров Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело за незаконную охоту (ч.2 ст. 282 Уголовного кодекса РБ). Им также грозит административная ответственность за хранение незарегистрированного оружия. Один мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил охоты».

О фактах браконьерства или нарушения природоохранного законодательства сообщайте по телефону «горячей линии» Солигорской межрайонной инспекции: 8(0174) 22 21 56.