Маме с ребёнком-инвалидом выставили за общежитие и «коммуналку» почти 240 рублей

Проживая в общежитии и воспитывая двух несовершеннолетних детей, в том числе ребёнка-инвалида, получила такую жировку.
Вот сижу и думаю, в каком социальном государстве с льготами я проживаю? Чиновники, покажите здесь льготы?
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Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости» в ответ на публикацию — «Скоро придётся копать землянки». Читательница сильно удивилась, получив жировку за январь". Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».
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У нее там компьютерный клуб что ли в доме, у меня 2 компьютера, холодильник, телевизоры
Выходит 120КВАЧАСОВ, а тут аж 400КВАЧАС
А что она хотела??? 4 человека на площади в 50,34 м.кв. (интересно где такие общаги предоставляют — это полноценная двушка) минус 91,74 руб. (всего 41,5 долларов сша) за съём этой двушки и минус 400!!! кВт света = нормальная коммуналка за двушку в Минске…