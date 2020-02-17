Маме с ребёнком-инвалидом выставили за общежитие и «коммуналку» почти 240 рублей

Проживая в общежитии и воспитывая двух несовершеннолетних детей, в том числе ребёнка-инвалида, получила такую жировку.

Вот сижу и думаю, в каком социальном государстве с льготами я проживаю? Чиновники, покажите здесь льготы?

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Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости» в ответ на публикацию — «Скоро придётся копать землянки». Читательница сильно удивилась, получив жировку за январь". Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».