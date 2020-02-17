Маме с ребёнком-инвалидом выставили за общежитие и «коммуналку» почти 240 рублей

Светлана
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Проживая в общежитии и воспитывая двух несовершеннолетних детей, в том числе ребёнка-инвалида, получила такую жировку.

Жировку оплати и без штанов походи

Вот сижу и думаю, в каком социальном государстве с льготами я проживаю? Чиновники, покажите здесь льготы?

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Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости» в ответ на публикацию — «Скоро придётся копать землянки». Читательница сильно удивилась, получив жировку за январь". Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».

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2 Авторы комментариев
SerjiTestAcc1 Авторы недавних комментариев
TestAcc1
Участник
TestAcc1

У нее там компьютерный клуб что ли в доме, у меня 2 компьютера, холодильник, телевизоры

Выходит 120КВАЧАСОВ, а тут аж 400КВАЧАС

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17 февраля 2020 12:23
Serji
Участник
Serji

А что она хотела??? 4 человека на площади в 50,34 м.кв. (интересно где такие общаги предоставляют — это полноценная двушка) минус 91,74 руб. (всего 41,5 долларов сша) за съём этой двушки и минус 400!!! кВт света = нормальная коммуналка за двушку в Минске…

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17 февраля 2020 16:10